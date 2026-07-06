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Torino, la via degli scippi col monopattino: tre in pochi giorni. FdI chiede il Daspo urbano

Via Carmagnola, zona ad alta intensità di immigrazione, teatro di furti con strappo: "Un gruppo di circa 10-15 person è noto per compiere questi reati"

Due scippatori in monopattino. Foto scattata da cittadini
Due scippatori in monopattino. Foto scattata da cittadini
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Non sono certo mancati gli accoltellamenti, a Torino, nei mesi scorsi. Ma negli ultimi tempi a non dare tregua sono gli scippi ai danni dei residenti. Via Carmagnola, zona ad alta intensità di immigrazione, è stata teatro in pochi giorni di tre furti con strappo: “L'ultimo episodio è avvenuto oggi, quando un giovane è stato aggredito da due individui in monopattino privi di casco”. La denuncia della situazione sempre più insostenibile per i cittadini è di Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Circoscrizione 7. “Una residente ha prontamente segnalato l'accaduto tramite l'app YouPol, - aggiunge - permettendo l'intervento della polizia e dell'ambulanza”. Purtroppo, il ragazzo scippato è stato anche malmenato durante l'aggressione.

“Un gruppo di circa 10-15 persone - spiega Alessi - è noto per compiere questi reati nella zona e c’è stato un episodio quasi simultaneo, altri due individui in monopattino hanno perpetrato un ulteriore scippo in Vanchiglietta, utilizzando lo stesso modus operandi. La polizia ha sottolineato le difficoltà nel catturare i responsabili, poiché spesso non vengono colti in flagrante e riescono a fuggire rapidamente”.

Un altro residente di Via Carmagnola è stato scippato intorno alle 22,30, spinto a terra per rubargli un braccialetto. Infine, l’ultima (per ora) vittima ha subito il furto della collana all'angolo di Via Lodi, al semaforo.

“Auspico che la Polizia Municipale inizi a sequestrare i monopattini utilizzati da questi individui, - conclude la consigliera di FdI - controllando la loro

identità, la regolarità della loro posizione e la validità dei contratti di affitto. È tempo di rendere la vita difficile a chi commette questi reati e garantire maggiore sicurezza per tutti, anche applicando il Daspo urbano”.

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