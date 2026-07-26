Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 21:20
In evidenzaAggiornato alle ore 21:20
Nazionale

Caso Fakir, un nuovo video mostra la chiazza di sangue prima dell’arresto

Secondo le ricostruzioni del Tg1, prima che Fakir venisse bloccato sull’asfalto dagli agenti, si era già procurato una ferita alla testa

Redazione web
Fakir
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Un fotogramma estrapolato dal video registrato dalla bodycam attivata dal poliziotto in cui si vede la mano dell’agente che afferra la maglia di Abderrahim Fakir e una chiazza di sangue dietro la nuca del 42enne.

Secondo il Tg1 - che lo ha mostrato in esclusiva - sarebbe una ferita che il marocchino si è appena procurato e che spiegherebbe la chiazza di sangue sotto la testa dell’uomo, ormai senza vita, nel video fatto da un residente del Pilastro.

Nelle immagini della telecamerina si vedrebbe il poliziotto con una mano sotto la testa di Fakir proprio per evitare il contatto con l’asfalto. L’uomo all’improvviso si divincolerebbe mordendo a una gamba l’agente; proprio in quegli istanti si sarebbe ferito alla testa.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.