Polemica su Vannacci per la gonna: “Una donna la preferisco sempre senza”

“Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna”. Il generale sceglie una battuta destinata a far discutere per rispondere al dibattito sull’abbigliamento femminile e alle dichiarazioni di Antonio Tajani. Intervenuto a Start, su Sky Tg24 appena questa mattina, ha pronunciato la frase che in poche ore ha acceso nuovamente polemiche. Ovvio, a stretto giro è arrivata la precisazione dell’ex capo dei parà della Folgore. “Mai stato un bacchettone, amo le donne e le considero un dono dell’universo: le uniche a poter dare la vita”, ha poi spiegato tornando sulle parole pronunciate in televisione. Secondo Vannacci il punto non è la lunghezza degli abiti: “Non sono le gonne a classificare le donne, a me piacciono le donne libere e consapevoli, a prescindere dagli indumenti che indossano”. Il ragionamento si è allargato al rapporto tra identità maschile e femminile, ribadendo la propria posizione: “Rifiuto ogni omologazione e ogni tentativo di omogeneizzazione con l’uomo e ripudio ogni iniziativa che tenderebbe a delegare alla percezione caratteristiche che invece sono insite nella natura”.