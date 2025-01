Il braccio robotico e il "multimop". Il futuro delle pulizie domestiche di Dreame

Tra le migliaia di novità presentate al Ces di Las Vegas, la fiera più importante al mondo del tech; hanno attirato molta attenzione le ultime innovazioni portate da Dreame, leader globale nella tecnologia per la pulizia della casa.

Le novità

L'azienda anche questa volta ha ridefinito il concetto di pulizia domestica presentando due concept all'avanguardia - il braccio robotico Bionic Multi-Joint e il dock di sostituzione Multi-Mop - oltre a due tecnologie di punta, il sistema ProLeap e la navigazione VersaLift, che hanno debuttato con la presentazione al pubblico dei nuovi robot aspirapolvere della serie X50. Strumenti da definire assolutamente rivoluzionari che combinano intelligenza, efficienza e comodità per l'utente.

A raccontare di cosa si tratta, Sean Chen, Managing Director di Dreame West Europe:“ Dreame si impegna a fornire agli utenti soluzioni che rendono la pulizia della casa davvero semplice. Le innovazioni presentate al CES 2025 riflettono la nostra visione di voler creare tecnologie più intelligenti ed efficienti che non solo semplificano la vita quotidiana, ma stabiliscono anche nuovi standard nel settore. Affrontando le sfide del mondo reale attraverso l'AI e la robotica all'avanguardia, stiamo trasformando la cura della casa in un'esperienza ancora più piacevole per i nostri utenti ”.

Il sistema ProLeap e la navigazione VersaLift

Proprio al Ces Dreame ha annunciato l'ultima novità della serie X, la sua ammiraglia di fascia premium. I prodotti della serie X50 hanno debuttato con il sistema ProLeap e il sistema di navigazione VersaLift, oltre all'apprezzatissimo mop estensibile e alle spazzole laterali, per affrontare tutte le sfide della pulizia superando senza sforzo gli ostacoli in ambienti domestici complessi e raggiungendo gli spazi più bassi. Insieme, queste feature offrono una soluzione completa per la pulizia di tutta la casa con precisione ed efficienza imbattibili.

Il sistema ProLeap, presentato per la prima volta a IFA 2024 è finalmente arrivato sul mercato. Si tratta di una tecnologia che dota il robot di due gambe robotiche retrattili, che sollevano il telaio dell'aspirapolvere, consentendogli di superare facilmente ostacoli alti come soglie e piccoli gradini. Questo sistema permette al robot di entrare senza problemi in spazi diversi come bagni, cucine e balconi, garantendo un'esperienza di pulizia completa e senza interruzioni. Due le caratteristiche peculiari:

• Supera soglie a doppio strato fino a 6 cm, garantendo la pulizia di ogni spazio.

• Costruito per un uso a lungo termine, fino a 30.000 cicli, garantendo agli utenti prestazioni costanti nel tempo.

VersaLift Navigation

Questo rivoluzionario sistema dotato del primo sensore DToF regolabile del settore, porta la pulizia, "letteralemnte" a nuove altezze. La torretta sul dorso del robot si alza per una scansione a 360 gradi e si abbassa a un'altezza innovativa di soli 8,9 cm per pulire anche sotto i mobili più bassi.

• Grazie al sensore LDS (Laser Distance Sensor) ribassato, X50 Ultra Complete può accedere a spazi ristretti che altri aspirapolvere faticano a raggiungere, garantendo una pulizia profonda sotto i mobili bassi.

• Combina percezione 3D, immagini RGB, laser a due linee e una telecamera AI con illuminazione a LED per una navigazione precisa e per evitare gli ostacoli.

Pulizia di precisione con il braccio robotico Bionic Multi-Joint

Basandosi sulla tecnologia del rivoluzionario braccio Dual Flex per gli angoli più difficili da raggiungere e sulla navigazione VersaLift per gli spazi ultrabassi, Dreame ha fatto un ulteriore passo avanti con il braccio robotico Bionic Multi-Joint. Questa tecnologia presentata per la prima volta al Ces. è stata progettata per affrontare le pulizie più difficili con precisione, flessibilità e forza. Dotato di un riconoscimento AI avanzato e di un design delle articolazioni simile a quello umano, questo braccio robotico elimina senza sforzo il disordine, naviga in spazi ristretti e pulisce le aree difficili da raggiungere, offrendo un'esperienza ancora più fluida e completa.

Caratteristiche

• Alimentato da un modulo motore a 4 snodi, il braccio si estende fino a 30 cm e solleva oggetti che pesano fino a 400 g, come giocattoli e scarpe, eliminando la necessità di pulizia manuale.

• Il robot utilizza una luce strutturata monoculare e un sistema binoculare potenziato dall'intelligenza artificiale per identificare e afferrare con precisione oggetti come pantofole e giocattoli.

• È dotato di una telecamera RGB montata sulla parte superiore del robot, per una copertura a 360°, che consente agli utenti di interagire con gli animali domestici o di monitorare la pulizia da angolazioni diverse.

• Il braccio robotico è inoltre progettato per selezionare e utilizzare in modo indipendente strumenti come spazzole e spugne, raggiungendo una portata di 40 cm per pulire spazi bassi e fessure strette.

Pulizia senza "contaminazione"

Il braccio robotico Bionic Multi-Joint e il dock di sostituzione Multi-Mop, dotati del sistema ProLeap™ e la navigazione VersaLift™

Grazie al nuovo dock Multi-Mop di Dreame, si risolve un problema critico: la contaminazione incrociata tra le stanze durante la pulizia. La docking station intelligente è stata progettata per contenere fino a tre paia di panni mop e passa automaticamente da un panno all'altro per le diverse aree, garantendo una pulizia igienica su misura per ogni spazio.

Due le caratteristiche principali:

• Dalla pulizia generale alle macchie di grasso o causate dagli animali domestici, ogni panno è ottimizzato per compiti specifici.

• Il sistema sostituisce i panni sporchi durante

la pulizia, garantendo risultati uniformi in tutte le stanze senza diffondere sporco o germi.

Sia il braccio robotico Bionic Multi-Joint e il dock sostitutivo Multi-Mop verranno rilasciati ufficialmente nel corso dell'anno.