Mammotion e i robot da giardino sempre più professionali

La robotica da giardino è un fronte di innovazione che a IFA 2026, la fiera della tecnologia di Berlino, mostra di essere sempre più avanzato. Tra i vari marchi presenti spicca Mammotion, da tempo impegnata per sviluppare dispositivi sempre più autonomi e intelligenti. Due le novità viste in questi giorni: la serie di robot tagliaerba LUBA 4 AWD, dedicata all’utenza domestica, e Maston, una soluzione professionale per il taglio su larga scala. Vediamone le caratteristiche.

Oltre la semplice autonomia di lavoro

L’idea di Mammotion è che il settore del taglio robotizzato ha ormai superato la sfida di dimostrare che l’autonomia funzionasse. Siamo un passo oltre, ovvero quello da percorrere per affinare i dettagli che separano un prato semplicemente tagliato da uno curato con standard professionali. L’azienda lavora nel campo (in tutti i sensi) da dieci anni, e lo sviluppo dei prodotti si basa su una raccolta dati che arriva da milioni di utilizzi. Siamo insomma al momento di superare gli ultimi limiti della macchina limite, ed ecco insomma l’impegno sulla precisione di navigazione, la delicatezza nel contatto con il manto erboso e la copertura completa dei bordi.

Per raggiungere il risultato è stato sviluppato il sistema di navigazione Tri-Fusion 2.0, oltre a uno sterzo anteriore indipendente con marcia bidirezionale. Particolari tecnologici pensati per garantire posizionamenti più intelligenti e manovre che rispettino l’integrità del prato, oltre a soluzioni dedicate alla rifinitura perimetrale. “La vera automazione non consiste semplicemente nell’avviare un lavoro, ma nel portarlo a termine in modo intelligente e mirato – Jayden Wei, CEO di Mammotion -. Il nostro traguardo è quello di rendere la cura autonoma del prato sempre più accurata, con un trattamento su misura per ogni tipo di spazio verde, paragonabile a quello di un giardiniere professionista”.

robot da giardino

LUBA 4 AWD: il giardiniere robotico che arriva fino ai bordi

La serie LUBA 4 AWD punta a migliorare le aspettative degli utenti privati nei confronti dei robot tagliaerba. A differenza dei dispositivi automatizzati tradizionali, che tendono a coprire solo la porzione centrale del prato, questo prodotto è progettato per occuparsi anche delle zone perimetrali, integrando navigazione intelligente, protezione del manto erboso e rifinitura dei bordi senza bisogno di interventi manuali. Il robot si basa appunto sul sistema Tri-Fusion capace di precisione centimetrica, e che ora è stato potenziato da quattro telecamere posizionate su fronte, lati e retro del mezzo. Questa configurazione consente al dispositivo di leggere ambienti esterni complessi, reagire in tempo reale agli ostacoli e calcolare percorsi efficienti anche in condizioni di scarsa illuminazione o sotto una fitta copertura arborea. Nel lavoro poi si si aggiungono un LiDAR a 360° e la tecnologia chiamata NetRTK che si integrano con sensori che supportano gli altri in tempo reale, riducendo il rischio di zone cieche o errori di posizionamento.

Un’attenzione particolare poi è dedicata alla cura del prato: grazie alla marcia bidirezionale e allo sterzo indipendente delle ruote anteriori (guidato da telecamere e LiDAR) il robot può cambiare direzione senza ricorrere a inversioni a U brusche. Il risultato è un movimento più fluido, che evita le rotazioni sul posto responsabili di strappi al manto erboso e dei tipici anelli marroni lasciati sull’erba più delicata. Sul fronte della rifinitura, un accessorio dedicato permette infine al dispositivo di tagliare a filo di muri, recinzioni e bordure, eliminando la necessità di intervenire manualmente con il decespugliatore a filo per completare il lavoro.

Maston: automazione e gestione flotte per il settore professionale

Come detto Maston si rivolge al settore professionale con l’aiuto di una piattaforma pensata per aumentare automazione ed efficienza nella manutenzione di grandi superfici verdi. La caratteristica distintiva della serie è l’integrazione tra hardware di taglio e funzionalità di gestione della flotta: attraverso la piattaforma Mammotion Fleet Management, più macchine possono coordinarsi nel lavoro su aree estese, mentre gli operatori monitorano prestazioni e diagnostica da un pannello di controllo centralizzato e da remoto.

Anche Maston sfrutta il sistema di percezione Tri-Fusion 2.0, e ha una gamma che si articola in due configurazioni di taglio:

· Maston Rotary, indicato per vegetazione fitta e sfalcio pesante in aree incolte

· Maston Flail, pensato per la manutenzione di tappeti erbosi più curati, comprese le applicazioni che richiedono una finitura di alta qualità

Sul piano della manutenzione, il design modulare del robot prevede componenti chiave — dischi di taglio, sensori, ruote e batteria — con interfacce standard a sgancio rapido, per facilitare riparazioni sul campo senza smontaggi complessi. E a supporto dell’operatività continua, la serie è dotata di una stazione di ricarica rapida da 500 W ad alta efficienza, pensata per ridurre i tempi di ricarica e mantenere le flotte produttive per l’intera giornata.