SwitchBot AI Art Frame 2: cornice con IA, batteria da 3 anni e foto da remoto

Inviare una foto delle vacanze alla cornice nel salotto dei nonni, direttamente dallo smartphone: con il Wi-Fi, SwitchBot AI Art Frame 2 (già disponibile su Amazon) permette di aggiornare le immagini anche a distanza. La seconda generazione della cornice che sembra un quadro è in vendita da oggi e supera uno dei limiti del modello precedente, che richiedeva la vicinanza del telefono per il trasferimento.

In realtà SwitchBot ha pensato a qualcosa di più, perché non solo le foto possono essere aggiornate, così da far comparire nel salotto dei nostri amici e parenti le immagini delle nostre avventure in giro per il mondo o durante le vacanze, ma si possono associare delle immagini alla cornice già a scatola chiusa.

Per farlo basta scannerizzare un QR sulla confezione: da lì si scelgono le foto e si “installano” nella cornice senza aprire la scatola. Chi riceverà il regalo, quindi, avrà di fronte la scatola sigillata ma, alla prima configurazione, la foto scelta comparirà sullo schermo.

La cornice utilizza un display a colori E Ink Spectra 6, una tecnologia a inchiostro elettronico simile a quella dei lettori di libri di eBook ma adattata per creare delle immagini che simulano l’effetto della texture di un quadro. Non c’è retroilluminazione: l’immagine sfrutta la luce dell’ambiente esattamente come una stampa o un dipinto. Scompare anche il passepartout bianco della prima generazione: lo schermo sfrutta ora tutta la larghezza fino alla cornice con un telaio che richiama l’effetto del legno di noce.

Fino a tre anni senza ricarla

Le misure disponibili sono tre: 7,1, 13,3 e 31,5 pollici. Le prime due si possono appoggiare su un mobile oppure appendere, mentre la più grande è pensata per l’utilizzo da appesa a una parete. Un sensore riconosce l’orientamento verticale o orizzontale così da adattare l’immagine.

La cosa interessante è che SwitchBot dichiara fino a tre anni di autonomia con un cambio d’immagine al giorno, questo nonostante la presenza del WiFi che non c’era nella generazione precedente.

Il pannello a inchiostro elettronico, infatti, consuma energia solo quando aggiorna la fotografia, mentre mantenerla visibile non richiede un’alimentazione continua.

Si può quindi scegliere dove appendere la cornice senza cercare una presa nelle vicinanze. In confezione è inclusa una microSD da 16 GB e sono disponibili 500 opere precaricate.

L’IA per modificare le immagini… e crearle

Il servizio AI Studio trasforma fotografie e disegni in immagini con diversi stili artistici. Sfrutta l’intelligenza artificiale generativa e quindi può creare un quadro o una foto partendo da una descrizione scritta o vocale. Oppure può creare opere ispirate al meteo, così da abbinare il quadro digitale al meteo soleggiato o autunnale a seconda della situazione.

Per usare queste funzionalità serve un abbonamento, che non è obbligatorio. Con l’acquisto si ha diritto a 30 giorni di prova gratuita.

Per chi vuole regalarla, come anticipato, c’è la Gift Mode che consente di scegliere sia una foto, sia un messaggio personale da impostare a scatola chiusa tramite un codice QR sulla confezione. Il destinatario li troverà dopo la prima configurazione e potrà ricevere altre immagini da remoto da parte di chi ha fatto il regalo.

AI Art Frame 2 è disponibile sul sito SwitchBot e su Amazon: costa 199,99 euro nel formato da 7,1 pollici, 429,99 euro in quello da 13,3 e 1.599,99 euro per il 31,5 pollici, quest’ultimo adatto a case grandi dove si vuole usare la cornice come un vero e proprio oggetto di design e arredamento.