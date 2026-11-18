Tanti saluti alla cara, vecchia “fabbrica del mondo”. La Cina sta lavorando per diventare il laboratorio che sforna le principali tecnologie globali. Quelle, per intendersi, destinate a trasformare l’industria mondiale. Robot, intelligenza artificiale e farmaci innovativi sono i tre settori più caldi sui quali Pechino sta concentrando sforzi e risorse per conquistare nuovi mercati e insidiare il primato occidentale.

Il boom dei robot

I dati dell’Amministrazione generale delle dogane cinese sono utilissimi per capire di cosa stiamo parlando. Lo scorso luglio, per esempio, le esportazioni della Repubblica Popolare sono aumentate del 17,8% su base annua. I prodotti hi-tech hanno contribuito per quasi il 60% alla crescita complessiva.

Tra questi spiccano i robot industriali, le cui esportazioni hanno raggiunto 7,34 miliardi di yuan (circa 1,1 miliardi di dollari), con un incremento del 13,2%. Ancora più marcato il balzo dei robot chirurgici: nella prima metà dell’anno le vendite all’estero sono cresciute di 3,3 volte, arrivando a 480 milioni di yuan. Nello stesso periodo, le esportazioni di robot per le pulizie e di sistemi bionici intelligenti, compresi umanoidi e cani robot, hanno raggiunto 18,09 miliardi di yuan.

Anche l’intelligenza artificiale sta contribuendo alla spinta commerciale: tra gennaio e giugno le esportazioni di componenti elettronici e parti per computer hanno registrato entrambe una crescita a doppia cifra, apportando complessivamente 6,9 punti percentuali all’aumento dell’export.

Il Dragone guarda al futuro

La partita più ambiziosa si gioca però sulla robotica di nuova generazione, quella in cui l’intelligenza artificiale viene trasferita dal mondo digitale a quello fisico. Il Mercator Institute for China Studies (MERICS), per esempio, ha scritto che la Cina dispone già del più grande parco installato di robot industriali al mondo.

E ancora: negli ultimi cinque anni le fabbriche cinesi hanno installato più robot di tutti gli altri Paesi messi insieme e, nel 2024, i produttori nazionali hanno conquistato oltre il 57% del mercato interno, superando per la prima volta i concorrenti stranieri. Nel 2025 il Paese ha inoltre prodotto 12.800 robot umanoidi, circa il 90% del totale mondiale.

Certo, questi modelli restano lontani dall’autonomia completa e vengono impiegati soprattutto in attività circoscritte, come movimentazione, ispezione e assemblaggio. Il vantaggio cinese risiede in ogni casoo nella combinazione tra capacità manifatturiera, filiere locali, investimenti pubblici e costi bassi.

La scommessa sulla farmaceutica

L’altro fronte sul quale Pechino sta guadagnando terreno è quello farmaceutico. Per anni le aziende cinesi sono state considerate soprattutto produttrici di medicinali generici, ma oggi sviluppano molecole innovative che interessano sempre più le grandi multinazionali occidentali.

Nei primi sei mesi del 2026 le società cinesi hanno firmato 81 accordi di licensing con partner stranieri in venti Paesi e territori, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Italia. Il valore complessivo delle operazioni ha già raggiunto l’80% di quello registrato nell’intero 2025.

La trasformazione è confermata da un paper di Chatham House: nel 2025 la Cina ha rappresentato circa il 50% del valore globale degli accordi di concessione di licenze per nuovi farmaci, superando per la prima volta gli Stati Uniti e distanziando nettamente l’Unione europea.

Attenzione poi alla velocità della ricerca: in Cina lo sviluppo clinico può essere tre volte più rapido e costare circa la metà rispetto all’Europa. Nel 2025 Pechino ha inoltre approvato 76 nuovi farmaci innovativi, più di quelli autorizzati nello stesso anno dalle autorità statunitensi ed europee.

Il tridente hi-tech che preoccupa l’Occidente

Ecco, è proprio questa convergenza tra ricerca scientifica, produzione industriale e sostegno pubblico a preoccupare l’Occidente. La Cina non compete più soltanto sul prezzo dei prodotti, ma anche sulla capacità di innovare e di portare rapidamente le nuove tecnologie sul mercato.

Siamo insomma di fronte a un nuovo shock cinese, destinato a investire settori strategici europei, dalla farmaceutica alle macchine utensili, passando per auto elettriche ed energia eolica. Il rischio per l’Europa? Ritrovarsi nella stessa posizione in cui si è trovata nell’industria dei pannelli solari e, più recentemente, in quella delle batterie: dipendente da fornitori cinesi diventati ormai difficili da raggiungere.