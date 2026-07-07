WhatsApp Business, arrivano nuove funzionalità con l’IA

WhatsApp Business arriva con nuove funzionalità dotate di intelligenza artificiale presentate al WhatsApp Business Summit Milan. Meta ha lanciato nuove soluzioni pensate per rendere le conversazioni più rapide, personalizzate e scalabili, funzionalità che vanno dall’assistenza clienti alla scoperta dei brand sulla piattaforma.

L’IA diventa il motore del business messaging

La messaggistica non è più solo un canale di contatto, ma è diventato uno strumento strategico per costruire relazioni significative con i clienti su larga scala. Meta rileva che ogni giorno si svolgono oltre un miliardo di conversazioni attive tra utenti e aziende sulle sue piattaforme di messaggistica, un dato che evidenzia quanto WhatsApp stia diventando centrale anche per il business.

In questo scenario, l’intelligenza artificiale viene presentata come la leva principale per offrire un servizio sempre attivo, più coerente con il tono del brand e capace di gestire volumi elevati di interazioni senza richiedere strutture enormi.

Meta Business Agent: cosa fa

La novità più importante è Meta Business Agent, un agente basato sull’IA pensato per supportare le imprese in modo continuo. Secondo i dati, è già utilizzato da oltre 1 milione di aziende su WhatsApp e Messenger nel mondo. Le funzioni principali includono:

risposte 24 ore su 24;

gestione delle richieste clienti;

raccomandazione di prodotti;

prenotazione di appuntamenti;

qualificazione dei contatti;

risposte coerenti con il tono del brand e nella lingua locale.

Il sistema è configurabile in pochi minuti e, nelle intenzioni di Meta, serve a liberare tempo alle persone per attività a maggior valore aggiunto.

Più visibilità per le aziende

Meta sta anche lavorando per rendere più semplice la scoperta delle aziende su WhatsApp. A breve, gli utenti potranno trovare i brand direttamente digitando il nome nella barra di ricerca, oppure condividendo numero di telefono o scheda di contatto nelle conversazioni con amici e familiari.

Per le imprese, questo significa potenzialmente più contatti qualificati e un percorso più semplice tra scoperta, interazione e conversione. È un’evoluzione importante perché trasforma WhatsApp non solo in uno strumento di assistenza, ma anche in un canale di acquisizione clienti.

La piattaforma per grandi aziende

Accanto al Business Agent, Meta ha presentato anche la Meta Business Agent Platform, una nuova infrastruttura pensata per le organizzazioni più strutturate. La piattaforma consente di creare, personalizzare e implementare agenti su larga scala, collegandoli a sistemi e strumenti aziendali esistenti.

Sono previsti controlli, guardrail e strumenti di misurazione per gestire esperienze personalizzate all’interno delle app di messaggistica già usate dai clienti. Il supporto non si limita a WhatsApp, ma include anche Messenger e Instagram.

Quando arriverà

Il servizio Meta Business Agent parte inizialmente in forma gratuita, ma nei prossimi mesi Meta prevede l’arrivo di abbonamenti a pagamento con opzioni dedicate a imprese di dimensioni diverse. Il lancio sarà graduale a livello globale e sarà possibile registrarsi per ricevere una notifica quando sarà disponibile in Italia.

Perché conta per le imprese

Per aziende, e-commerce e brand orientati al customer care, queste novità segnano un passaggio rilevante. WhatsApp Business si sta spostando sempre più verso un modello in cui assistenza, vendita e relazione convivono nello stesso ambiente conversazionale.

Il vantaggio principale è duplice: da un lato