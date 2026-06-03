Oltre mille artigiani da tutto il mondo: ha chiuso ieri "Anteprima d'estate"

Ha chiuso ieri "Anteprima d'estate", l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato e alle culture del mondo. Con oltre mille artigiani da 50 Paesi, si conferma molto più di una fiera: un ponte tra culture, spazio autentico di incontro e dialogo. La manifestazione ha saputo registrare una buona partecipazione, confermando il numero di visitatori della prima edizione e consolidandosi come appuntamento atteso nel calendario milanese, nonostante le difficoltà in apertura di evento, causate dallo sciopero nazionale dei trasporti di venerdì 29 maggio. "Ancora una volta - si legge in una nota - Anteprima d'estate ha saputo valorizzare l'incontro diretto con gli artigiani, il racconto dei territori e delle loro tradizioni più autentiche, in un'atmosfera di festa e convivialità che anticipa l'arrivo dell'estate, come testimoniano i numerosi commenti raccolti sui social". Uno tra tutti: "Acquistare prodotti da tutto il mondo, parlare con gli espositori che ti raccontano ognuno qualcosa di sé, della loro cultura, del loro territorio... sono queste le cose che ti rimangono quando torni a casa!". Soddistfatto il presidente di Ge.Fi Antonio Intiglietta (nella foto): "Siamo profondamente grati per quanto vissuto in questi giorni: una partecipazione sentita e autentica, che conferma la forza di questo nuovo progetto e il legame con il nostro pubblico e con le imprese artigiane".

L'appuntamento è ora per la storica edizione invernale di "Artigiano in Fiera", in programma dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano Rho, dove micro e piccole imprese dall'Italia e dal tutto il mondo torneranno a presentare le proprie eccellenze.