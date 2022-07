Amazon Prime Day 2022, migliori offerte e prodotti per le piscine

Siamo agli sgoccioli dell'Amazon Prime Day, un'occasione imperdibile di sconti vantaggiosi. Un'opportunità dedicata a tutti gli iscritti ad Amazon Prime, che possono usufruirne grazie all'abbonamento annuale. Tra spedizioni gratuite e rapide, di un'infinità di prodotti, ecco quelle dedicate alle piscine da esterno: un prodotto perfetto per combattere la calura estiva, con un occhio di riguardo all'articolo più adatto con il minor impatto ambientale.

Amazon Prime Day 2022, tutte le proposte più interessanti per le piscine da esterni

Il caldo torrido degli ultimi periodi ha spinto sempre più persone verso la ricerca della miglior piscina da esterni. Un articolo compatibile con lo spazio a disposizione e con le necessità della famiglia. Ecco un pacchetto di prodotti interessanti, in linea con le proposte dell'Amazon Prime Day, per un risparmio effettivo. Ma anche per un acquisto soddisfacente e con un attenzione particole nei confronti dell'ambiente e dell'utilizzo calibrato dell'acqua.

La piscina rettangolare da 300x200x75 cm della Intex può contenere fino a 3.834 litri di acqua, è un articolo stabile, compatto e di installazione rapida. Perfetto per esterni con spazi contenuti, è realizzato in PVC laminato in triplice strato. La stabilità è assicurata da una struttura con paletti in acciaio lavorato così da resistere a ruggine e corrosione. Il riempimento è rapido, in soli trenta minuti ed è previsto un comodo attacco per pompa filtro. Quest'ultima non inclusa nella confezione. Per quanto riguarda il costo, il prodotto è in offerta da 135 euro a 79,99 euro. ​​

Gonfiabile e dal formato circolare ecco la mini piscina idromassaggio, nel comodo formato di 196x196x71 cm. Perfetta per accogliere 4/6 persone, vanta un sistema di riscaldamento rapido fino a 40°, regolabile attraverso un pannello di controllo digitale. La capacità d'acqua raggiunge i 916 litri contenuti stabilmente dalla struttura in DuraPlus, un PVC rinforzato a tre strati con nucleo in maglia di poliestere e racchiuso tra due strati di PVC laminato. Presenta un sistema di massaggio ad aria a 140 getti, distribuiti lungo tutta la circonferenza della stessa piscina. Completa il tutto una pompa con erogatore ChemConnect e due cartucce filtranti (VI). Un articolo perfetto per un relax casalingo senza pari, solitamente in vendita a 649,95 euro e oggi in sconto a 415,03 euro. ​

Una piscina rettangolare dal grande formato, pari a 400x200x122 cm, è l’elegante Prisma Frame della Intex perfetta per attività di nuoto all'aperto. Il telaio in PVC a triplo strato aumenta la stabilità, di un articolo in grado di ospitare grandi quantitativi di acqua. La struttura esterna tubolare, in acciaio anti corrosione, aumenta la solidità della stessa piscina, impreziosita da un look sofisticato con stampa a mosaico. Inclusi nel pacchetto anche la pedana d'ingresso e la pompa a filtro. Come costo si passa dai consueti 900,00 euro ai 448,99,00 euro scontati , per un'estate all’insegna del fresco e del relax.

Perfetta per gli spazi contenuti ecco la piscina rotonda Bestway Steel Pro da 366x76 cm, per superfici piane e facilmente assemblabile. Dal design pulito e immediato è dotata di un robusto telaio in acciaio, inoltre si avvale di una struttura in tubolari di metallo che contengono la spinta dell'acqua in vasca, mantenendola ferma e stabile durante l'utilizzo. Il sistema Frame Link preserva e protegge le zone di connessione dall'azione nociva della ruggine. Il rivestimento è costituito da gomma altamente resistente, inclusa nel pacchetto anche una pompa filtrante. In offerta da 199,9 euro a 80,88 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione. Scopri di più.