L'estate alle porte, torna in forma con le migliori bilance pesapersone

L'estate bussa alla porta di casa con il suo carico di afa e sole, ma la voglia di mare e di spiaggia aumenta il pressante desiderio di perdere i chiletti di troppo. Non solo con il supporto di un workout perfetto per i senior ma anche con l'aiuto di una dieta equilibrata e utile a soddisfare il fabbisogno giornaliero di nutrimento e idratazione.

Per monitorare questi cambiamenti nel tempo quale miglior alleato se non una bilancia pesapersone. Da sempre al centro di sentimenti contrastanti, la bilancia nel tempo si è evoluta implementando le sue funzionalità e capacità. Ecco come scegliere l'articolo digitale più adatto per le proprie necessità, sfruttando le imperdibili occasioni di Amazon.

Rowenta Premiss

Comoda e di facile utilizzo ecco la bilancia pesapersone Rowenta Premiss del tutto digitale, con un comodo display LCD e una base dove pesarsi di centimetri 30x30. La capacità di carico può raggiungere anche i 150 chilogrammi, con possibilità di una graduazione di precisione ogni 100 grammi. Facile da utilizzare si accende appena si appoggiano i piedi sulla pedana in vetro temperato super resistente, con la possibilità di misurare il peso sia con il sistema metrico (kg) che imperiale (st, lb). La bilancia viene venduta con incluse le batterie agli ioni di litio. Design sottile e pratico, Rowenta Premiss possiede uno schermo di immediata lettura e si spegne da sola.

Rowenta Classic

Una bilancia digitale di facile utilizzo, dal design lineare, pulito ma molto elegante, ecco la funzionalità di Rowenta Classic con un display LCD retroilluminato. L'ampia pedana, di centimetri 31x31, offre un appoggio confortevole e pratico. Precisa e intelligente vanta un'elevata capacità di carico, fino a 160 kg, con la possibilità di una precisa graduazione ogni 100 grammi così da supportare tutti i tipi di corporatura. Venduta con incluse due batterie AAA si accende in modo autonomo, solo appoggiandovi i piedi, e si spegne dopo cinque minuti dalla discesa dalla pedana. La base di appoggio è costituita da una sottile lastra in vetro temperato facile da pulire, per mantenere un'igiene ottimale.

Eono T1

Dal mood elegante e con angoli smussati, per una maggiore sicurezza d'uso, la bilancia digitale Eono T1 è un articolo dal look modernissimo. Mostra un display LED luminoso di rapida lettura, si spegne in automatico quando non è in funzione, mentre la pedana in vetro temperato trasparente risulta ultrasottile, comoda e ampia (28x28 centimetri). L'estetica è semplice, immediata, pulita, per un articolo dalla massima precisione in grado di supportare fino a 180 chilogrammi segnando misurazioni di alta precisione. Tutto merito dei quattro sensori presenti con una sensibilità di misurazione di +/- 0,1 kg/0,2 lb. Perfetta per la zona bagno è un oggetto stabile grazie alla presenza di quattro piedini antiscivolo.

Laica Bilancia PS1061

Pesapersone elettrica dall'immagine accattivante, ecco Laica PS1061 con una pedana in vetro temperato da 6 millimetri. Il tutto impreziosito da una serigrafia di gatti, in grado di decorare la zona del display LCD facilmente leggibile. Funzionale e molto comoda risulta particolarmente stabile grazie all'ampia pedana di centimetri 30x30, in grado di gestire una portata fino a 180 chilogrammi. La misurazione si può effettuare sia in chilogrammi che in libbre, con una sensibilità di misurazione pari a 100 grammi. La bilancia Laica funziona con 1x3v batteria al litio cr2032 inclusa nella confezione.

Bilancia Healthkeep

Bilancia Healthkeep è l'ideale per preservare un percorso di vita sano, anche grazie alla presenza di sensori avanzati in grado di interagire con l'app "FITDAYS" sincronizzata con Apple Health, SAMSUNG Health, Google Fit, con download gratuito e archiviazione sul cloud per preservare i dati. Una bilancia di ultima generazione che consente fino a 13 misurazioni della composizione fisica, comprendendo peso, BMI, percentuale di grasso corporeo, peso corporeo senza grassi, grasso sottocutaneo, grasso viscerale, acqua corporea, ritmo dei muscoli scheletrici, massa muscolare, massa ossea, proteine, BMR ed età metabolica. Si può connettere con lo smartphone attraverso bluetooth, così da poter effettuare misurazioni in ogni momento della giornata, con la possibilità di collegare fino a 24 profili, condividendola con familiari e amici. La bilancia è precisa e stabile, si avvale di una lastra di vetro duro di alta qualità spessa 5 mm, sostenendo fino a 180 chilogrammi. Incluse anche due batterie AAA.