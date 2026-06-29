Il capo estivo perfetto anche per le over 60 sono i bermuda: come indossarli

Nelle giornate più afose di questa estate 2026, i bermuda tornano come capo jolly e valida alternativa ai pantaloni lunghi.

Rispetto agli shorts sono in grado di soddisfare i gusti e le esigenze di stile di tutti perché non sono né tanto corti e né tanto lunghi. Sono una via di mezzo versatile e dal tessuto leggero in grado di donare un senso di freschezza. Donano un’eleganza minimale e contemporanea.

Molto amati dalle estimatrici dello street style, si portano con disinvoltura ad ogni età. Perfetti per ogni occasione. Basta abbinarli con accuratezza e stile per donare a questo capo un tocco di eleganza e femminilità.

Capo pratico e versatile è in grado di reinventare il guardaroba estivo, sia durante le vacanze al mare che in città. Le nuance di quest’anno per questo capo sono molteplici. Si può spaziare dal denim al rosa pastello, all’azzurro e al verde bosco.

La parola d’ordine è osare per un look comfy in grado di ammaliare tutti. Vi suggeriamo quattro abbinamenti facili da copiare dedicati alle over 60 che amano sperimentare e chiare a questo capo irresistibile.

Con la t- shirt a righe e le slingback nere

Un look che non passa inosservato e da sfoggiare da mattina a sera. I bermuda neri sono da abbinare ad una t- shirt a righe. Un abbinamento grintoso e comodo che si sposa alla perfezione con le slingback nere basse. Questo tipo di scarpa aggiunge un tocco di eleganza. Abbinamento perfetto sia per l’ufficio che per le uscite con le amiche.

Con il top crochet e i sandali in cuoio

L’abbinamento con il top in crochet è una scelta di stile che dona un tocco vintage al look. Perfetti i bermuda modello baggy in denim. Un outfit semplice ma che non passa assolutamente inosservato. A completarlo sandali in cuoio rasoterra con cordoncini intrecciati, comodi e leggeri per le passeggiate al mare o in città.

Con la camicia bianca oversize e le mules

Per questo outfit immancabili sono i bermuda in lino marrone, un colore che quest'estate sta spopolando. La camicia bianca da abbinare è rigorosamente oversize. Scende morbida e fluida donando un equilibrio sofisticato. Look moderno e cool. Si completa alla perfezione con un paio di mules con tacco medio.

Con il gilet smanicato con i mocassini sabot con frange

I bermuda abbinati al gilet smanicato diventano un combo irresistibile che accompagna diversi momenti della

giornata. Un look frizzante e contemporaneo assolutamente da copiare. Perfette sono le tinte pastello per questo abbinamento che si completa con un paio di mocassini sabot con frange, scarpa versatile che sta conquistando tutti.