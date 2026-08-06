Beach waves, la tendenza capelli dell’estate: come realizzarle in vacanza

Quest’estate la tendenza capelli denominata beach waves spopola ovunque, in città e soprattutto sulle spiagge in vacanza.

È gettonata perché consente di ottenere un look frizzante e un “effetto sirena” degno di nota. Questo tipo di onde si caratterizza per il fatto di essere morbide e leggere, dall’effetto naturale. Assomigliano a quelle che si ottengono quando si asciugano i capelli al sole al mare.

Amate da chi ha lunghezze medio lunghe e a chi ha i capelli biondi naturali o ha le meches. Particolarmente richieste dalle chiome lisce e da chi vuole donare più volume alla propria capigliatura. Risultano pratiche e seducenti. Stanno bene a chi ha il viso ovale o tondo. Sono in grado di ammorbidire i lineamenti, soprattutto quando partono all’altezza dell’orecchio.

È possibile ottenere l’effetto beach waves con facilità grazie a pochi ma preziosi strumenti che aiutano ad ottenere un risultato grandioso capace di soddisfare tutte. Vi indichiamo tre metodi facili da seguire e perfetti in estate.

Con le trecce

Perfette da ottenere durante i week end al mare senza portarsi dietro la piastra. Tecnica consigliata soprattutto a chi ha i capelli lunghi. Basta suddividere la testa in più sezioni per realizzare delle trecce e tenerle in posa per qualche ora. Nel momento in cui saranno sciolte è impossibile non essere sorprese da onde naturali e leggere

Con i bigodini

È il metodo tradizionale, il classico “metodo della nonna” che permette di ottenere una chioma ondulata senza ricorrere alla piastra e senza andare dal parrucchiere quando si è in vacanza. Basta procurarsi e portasi in valigia i bigodini della mamma o della nonna. I capelli vanno inumiditi e divisi in diverse ciocche. Quest’ultime vanno arrotolate ai bigodini per poi essere lasciate in posa per un paio di ore circa. Dopo aver sfilato i bigodini i capelli vanno districati o meglio pettinati con le mani per un risultato naturale.

Con la tecnica dei torchon

È perfetta per i capelli con lunghezza media o anche corta. Dopo aver lavato i capelli e averli tamponati bene con un asciugamano con le dita occorre realizzare dei torchon alternando il senso orario e antiorario. Le ciocche vanno lasciate rigorosamente chiuse. Basta vaporizzare su di esse un prodotto per lo styling leggero o meglio uno spray salino che è indicato per il risultato che si vuole ottenere. Una volta asciutti i capelli sarà sufficiente scompigliarli infilando le mani tra di essi e procedendo dal basso verso l’alto per ottenere un “effetto messy” degno di nota.