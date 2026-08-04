Costumi interi, i più eleganti che valorizzano le forme a 60 anni

In estate predomina la voglia di comodità e leggerezza, in particolare in spiaggia indossando un costume che possa valorizzare la silhouette, seguendo lo stile personale e anche le tendenze del momento. Accanto al classico due pezzi il costume intero caratterizza le sessioni in spiaggia, un capo moda che non perde mai smalto e fascino. Grazie alla sua versatilità e alla capacità di rinnovarsi, stagione dopo stagione.

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Il costume intero è il capo must have di questa estate, perfetto per ogni età, anche 60 anni. Non più come articolo contenitivo e coprente, ma quale protagonista in grado di coniugare design e praticità e da sfoggiare in riva al mare. Merito dei nuovi modelli, perfetti anche da abbinare al di fuori della spiaggia in tandem con un pantalone coordinato o con una giacca elegante.

Costume intero, un capo moda sempre attuale

All’interno delle varie tradizioni culturali il costume da bagno ha ricoperto il ruolo di un capo di abbigliamento coprente, spesso castigato e necessario per rivestire quasi ogni centimetro di pelle del corpo. Solitamente accompagnato da scarpette coordinate, copricapo e mantella, un vero capo moda molto diffuso tra le classi più agiate del XIX secolo. L’evoluzione graduale delle mode ha consentito la comparsa di costumi meno coprenti e più pratici, già dai primi anni del 1900 con le prime tipologie di costumi interi. Prima una sorta di due pezzi morbidi con tanto di pantaloncino o gonnellina quasi simili a un pigiama, per poi arrivare ai capi in jersey elasticizzato con scollatura. Negli anni ‘50, con la moda da pin-up tipica delle star di Hollywood, i costumi interi presentavano scollature a forma di cuore e stecche per evidenziare le forme e la vita. Fino all’arrivo della Lycra ideale per la creazione dei costumi di più rapida asciugatura. Messo un po’ in ombra dal costume a due pezzi, il costume intero ha ritrovato slancio e presenza negli ultimi anni. Trasformandosi in un capo must have senza tempo, perfetto per ogni età, ideale per modellare le linee valorizzando i punti di forza. Di seguito una serie di proposte da indossare quest’estate, ideali per le over 60 amanti dell’abbronzatura fashion.

Costume intero, 5 proposte per over 60

Non solo pratico e versatile, il costume intero è un elemento moda perfetto per abbronzarsi con stile. Riesce a valorizzare i punti di forza offrendo libertà di movimento e comodità. Per questa estate ecco i 5 modelli più adatti per le donne over 60, per un look fashion e attuale.

Costume intero minimal

Un classico intramontabile spesso si tratta del costume intero minimal dalla linea semplice, pulita ed essenziale. Monocolore o con fantasie leggere, senza la presenza di coppa o ferretti, per una copertura morbida e pratica. Ideale per un fisico asciutto e snello. Le spalline sono sottili, mini, o in alternativa con spallina larga e schiena scoperta.

Costume intero colore pieno

Il total look cromatico è sempre una scelta perfetta per il mare, ideale anche per l’ora dell’aperitivo se abbinato ad accessori in tinta e completato da un kimono da spiaggia. I colori più amati sono il nero e il bianco, ma trovano spazio anche i toni di tendenza come il marrone cioccolato, il giallo burro, il verde scuro, il rosso corallo o lava fino al blu elettrico un po’ navy e il borgogna. Dalla linea classica e minimal passando per la scollatura a fascia senza spalline. Con scollatura a V profonda in stile halter, oppure con eleganti volant che incorniciano uno scollo a barchetta.

Costume intero fantasia

Per le appassionate del colore il costume si veste di stampe e fantasie, con decori floreali o di ispirazione marina. Con disegni geometrici o righe parallele, passando per l’effetto vichy e il disegno cachemire. Il taglio minimal è perfetto per valorizzare la decorazione, come il modello con scollo all’americana con anello centrale e dettaglio cut out.

Costume intero gioiello

L’eleganza anche in spiaggia, il costume intero si veste di luce con dettagli gioiello. Basta un’arricciatura sul fianco e una chiusura in metallo per un look più sofisticato, oppure una cintura con brillanti o un fermaglio dorato a forma di stella marina. Ideale per impreziosire un monospalla o un’arricciatura sul fianco, ma anche per contenere con grazia la zona addome. Lo scollo senza spalline si abbina allo stile del costume, meglio se in total look cromatico.

Costume intero con tagli sartoriali

Negli ultimi tempi spopola il modello cut out ovvero il costume con tagli mirati, magari laterali oppure nella zona addome o sul fianco che mostrano qualche centimetro in più di pelle. Anche il costume monospalla asimmetrico è un articolo elegante e, al contempo, molto comodo. Fino al modello a vita alta con coppe e bretelle larghe, leggermente contenitivo ma confortevole.

Ogni modello racconta una storia e può impreziosire il proprio stile personale, basta scegliere quello che più si abbina alle proprie caratteristiche in funzione di una maggiore comodità e totale praticità, anche in spiaggia.