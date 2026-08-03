La gonna midi che slancia la figura è il must-have della stagione: i segreti per abbinarla al meglio

La gonna midi è il pilastro del guardaroba femminile in ogni stagione, compresa la stagione più calda come l’estate.

Non può assolutamente mancare nella valigia per il weekend al mare o per le meritate vacanze. Il segreto del suo successo risiede nella sua eleganza che non passa assolutamente inosservata e che consente di donare un tocco di femminilità e ricercatezza a qualsiasi outfit. È un capo che si porta con nonchalance. Lo confermano le estimatrici dello street style che grazie a questo tipo di gonna hanno creato un nuovo modo di vestirsi che trasuda personalità e originalità.

È un modello di gonna che esalta la silhouette slanciando senza dover ricorrere ai tacchi. Numerosi sono i look che si possono creare grazie alla gonna midi. Consente infatti di dar vita a degli abbinamenti degni di stili che si possono indossare da mattina a sera. Vi segnaliamo quattro outfit che hanno come protagonista la gonna midi. Facili da copiare potrebbero ispirare il look delle vostre vacanze o delle giornate in città.

A righe con t- shirt monocromatica

Questa fantasia è un must have per questa estate. È in grado di donare un tocco di leggerezza al look. Abbinata ad una t- shirt monocromatica in una nuance neutra come il nero è perfetta da indossare da mattina a sera. Un look minimalista che però non passa assolutamente inosservato perché originale e frizzante. A completarlo un paio di sneakers alte, stile Converse.

Bianca con top aderente

Il colore bianco dona luminosità all’outfit. Ideale è scegliere un tessuto leggero e fresco come il lino da abbinare ad un top aderente color pastello. Si può osare anche con uno che lascia scoperto l’ombelico. Ai piedi infradito colorate dello stesso colore del top. Un outfit da sfoggiare non solo durante le vacanze ma anche in città nelle giornate più afose.

A fantasia con camicia in seta

Adatta per le personalità vivaci e solari la gonna midi a fantasia è un vero e proprio passe-partout. Da abbinare ad una camicia in seta dona al look un tocco boho- chic degno di stile. A completarlo ci pensa un paio di sandali in cuoio alla greca con cordoncini che risalgono sui polpacci e che slanciano la silhouette facendo apparire più alte.

Nera di raso con gilet smanicato

Un look che trasuda eleganza e sofisticatezza. Consigliato per le serate romantiche e le occasioni speciali. Il raso dona un tocco di romanticismo che non passa assolutamente inosservato e si abbina bene al gilet dal taglio sartoriale. Un total black look amato anche nella stagione più calda e che mette in risalto l’abbronzatura. Sta bene anche alle pelli più chiare. Ai piedi immancabili décolleté abbinate a una cavigliera.