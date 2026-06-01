4 capi estivi da indossare se ami la fantasia a righe

La righe mania spopola nel corso della primavera - estate 2026 creando tendenze di stile che non passano inosservate. Le stripes sono sempre state una costante della stagione più calda e soleggiata perché trasudano un senso di leggerezza e vitalità. Rendono frizzante qualsiasi look, anche quello più formale da ufficio. Sono dedicate a donne che non si prendono sul serio e che amano sperimentare e osare a qualsiasi età.

Quest’anno le troviamo di ogni tipologia: orizzontali, verticali, trasversali. Insomma per chi le adora c’è proprio l’imbarazzo della scelta.

L’ingresso della passione per le righe lo si deve a Coco Chanel, la quale introdusse nelle sue collezioni degli anni 20 la famigerata maglietta da marinaio a righe azzurre e bianche rendendola un capo iconico. Dopo questo ingresso sulle passerelle, le iconiche righe si sono arricchite di diverse declinazioni su tutti i capi: pantaloni, pantaloncini, giacche e persino accessori come cinture, borse e scarpe.

Questa tendenza è letteralmente esplosa negli anni Settanta. Oltre alle classiche righe bianche e nere o rosse e nere si aggiunsero altri colori che lasciarono il segno lungo quel decennio. Oggi la righe mania è stata reinterpretata in chiave moderna su capi casual e basic ma anche eleganti che non possono assolutamente mancare nel proprio guardaroba.

Vi segnaliamo quattro capi a righe in grado di creare outfit di stile e a cui ispirarvi con facilità per la stagione nel corso di questa primavera- estate.

Mini abito

Un capo che risalta il carattere sbarazzino di questa tendenza. Per il 2026 protagoniste le righe verticali, che su questo modello di abito esaltano la silhouette donando un tocco di sensualità. Da abbinare a ballerine ultra flat o sandali rasoterra in cuoio per un outfit casual da indossare da mattina a sera con disinvoltura e leggerezza.

Pantaloni sartoriali

Un capo consigliato per le giornate in ufficio. Da abbinare alla camicia bianca o ad un gilet smanicato. Dona un tocco di eleganza al look formale. Questo modello di pantalone scende morbido slanciando efficacemente la figura. Ai piedi si può optare per delle Mary Jane con tacco alto o per dei comodi mocassini.

Camicia oversize

Sembra presa in prestito dal guardaroba maschile perché si caratterizza per l’essere oversize. Si può portare sbottonata lasciando intravedere un top corto o una canotta aderente o portata all’interno dei pantaloni sartoriali o dei bermuda. A completare questo look cozy chic un gilet smanicato con bottoni . Perfetti per questo tipo di capo a righe jeans a zampa o mini sempre in denim.

Gonna lunga fluttuante

In estate le gonne lunghe sono delle vere protagoniste. Amate per essere confortevoli, leggere e fresche.

Si arricchiscono di righe trasversali. Da abbinare a t- shirt monocromatiche che magari riprendono una delle nuance delle righe. Ai piedi per completare il look sneakers alte stile Converse o sandali colorati con dettagli e cinturino intrecciati.