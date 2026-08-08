Abito chemisier: come abbinarlo d’estate con stile

Il fascino dell’abito chemisier torna anche quest’estate con il suo tocco di stile retrò capace di conquistare tutte.

È stato il simbolo della moda anni Cinquanta grazie a stilisti memorabili come Hubert de Givenchy e Christian Dior che lo hanno valorizzato con le loro collezioni stilose. Oggi questo modello di abito si ispira alla classica camicia dal taglio maschile per essere rivisitato con una vestibilità fluida e un colletto ben strutturato.

È uno dei capi comfy chic che si porta con sé nella valigia dei weekend al mare o in vacanza perché può essere indossato in qualsiasi occasione, da mattina a sera. I tessuti più gettonati spaziano dal lino al cotone: sono freschi e leggeri, a prova delle giornate più afose e torride trascorse in città.

Innumerevoli sono le nuance dalle quali lasciarsi ammaliare. Per questa estate 2026 c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra stampe floreali, a righe, animalier o con dettagli romantici per celebrare appieno la femminilità che questo capo è in grado di trasmettere.

Vi suggeriamo quattro abbinamenti di stile facili da copiare che vi faranno amare questo tipo di abito durante questa stagione.

A righe con le sneakers alte

Un abbinamento sporty- chic valorizzato dalle righe che quest’anno sono un vera e propria mania in grado di conquistare le amenti dello street style. Questo outfit ne trasuda infatti tutta la sua essenza e si sfoggia da mattina a sera con disinvoltura. Dedicato a donne grintose. La sneakers alta in tela, modello Converse, oltre a slanciare le gambe è amata per la sua versatilità e il suo comfort.

Bianco con le slingback con tacco medio

Questo colore etereo dona luminosità e conquista per la sua leggerezza. Perfetto il tessuto in lino, amato per la sua leggerezza a prova di afa. Scende fluido sulla silhouette e si abbina alla perfezione con delle slingback con cinturino alla caviglia e con tacco medio. È l’outfit perfetto anche per le occasioni speciali o per l’ufficio.

Floreale con i sandali bassi in cuoio alla greca

Per chi in estate non rinuncia al proprio tocco boho-chic questo outfit è quello che fa per voi. Lo chemisier con stampa floreale ricorda i tessuti che andavano in voga negli anni Settanta. Immancabili ai piedi sandali in cuoio rasoterra con cinturini che arrivano fino al polpaccio e che sono in grado di slanciare la silhouette. Look perfetto per gli aperitivi con le amiche e le passeggiate in città.

Animalier con sandali con zeppa

Le stampe animalier che spaziano dallo zebrato al pitonato contaminano anche questo capo. La scelta non passa assolutamente inosservata. Amata dalle donne che sanno osare con disinvoltura. Perfetto outfit per le serate speciali si completa alla perfezione con sandali con zeppa o mules con tacco alto che sono in grado di valorizzare la femminilità di questo capo.