Ginseng: i benefici per gli over 60

Il ginseng è un rimedio naturale sempre più apprezzato, anche dagli over 60. Questo perché dispone di proprietà benefiche molto interessanti, che coinvolgono sia il sistema nervoso centrale che l'apparato cardiovascolare. Non solo, diverse altre sono le possibilità di utilizzo della sua radice. Ne esistono varie specie, ma quella più famosa e utilizzata è nota con il nome scientifico di Panax ginseng.

Il Panax ginseng è originario delle zone settentrionali della Cina e di quelle orientali della Siberia. Deve il nome ginseng al termine cinese "rènshēn", tradotto "pianta dell'uomo", per via della sua forma che ricorderebbe quella del corpo umano. Appartiene alla famiglia delle Araliaceae e la parte utilizzata come rimedio naturale è quella della radice. Può essere acquistato in erboristeria, dove si trova sotto forma di estratto secco titolato o di radice essiccata (utilizzabile ad esempio per la preparazione di un infuso).

Ginseng, proprietà e benefici

Uno degli utilizzi principali del ginseng è contro lo stress. Questo grazie alla sua azione di controllo rispetto ai livelli di cortisolo, con la quale predispone il sistema nervoso centrale a una risposta più efficiente di fronte alle situazioni stressanti.

L'effetto di gestione dello stress si rivela particolarmente utile anche sotto un altro aspetto, quello del supporto al sistema immunitario. Cedere allo stress, infatti, può portare a un indebolimento delle difese immunitarie, con la conseguente maggiore propensione ad ammalarsi. Questo rimedio naturale può aiutare a resistere al meglio a virus e batteri.

Può capitare inoltre di attraversare dei periodi in cui ci si senta un po' stanchi o affaticati. Il ginseng può rivelarsi d'aiuto anche sotto questo punto di vista, in quanto viene ritenuto un energizzante naturale. Come accade anche nel caso del miele, della centella asiatica o della pappa reale, questo rimedio favorisce un utilizzo più efficiente delle riserve energetiche e ottimizzare la risposta dell'organismo alla fatica.

Il ginseng viene ritenuto in grado anche di favorire, attraverso un'azione detox, la rimozione delle tossine accumulate all'interno del fegato. Per quanto riguarda invece altre possibili applicazioni questa radice viene ritenuta in grado di contrastare anche il diabete mellito, malgrado venga indicato come un effetto tutto sommato moderato.

L'utilizzo del ginseng nella medicina tradizionale cinese interessa anche la sfera sessuale, essendo considerato un potente afrodisiaco. Secondo più recenti studi scientifici, condotti dai ricercatori della Yonsei University di Seul (Corea del Sud), questa radice rappresenta una sorta di viagra naturale contro la disfunzione erettile.

Controindicazioni

Malgrado sia generalmente ben tollerato e si possa definire un ottimo rimedio naturale per gli over 60, il ginseng presenta alcune controindicazioni da non sottovalutare. Ad esempio dovrebbe essere evitato da coloro che presentano ipertensione o sono soggetti a insonnia. Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare ad assumere estratti o infusi ottenuti da questa radice.

Attenzione poi a non esagerare con i dosaggi, evitando di procedere con un utilizzo prolungato. Il rischio è di incorrere in effetti collaterali come tachicardia, ipertensione, insonnia, tremori, ansia e diarrea. In generale si sconsiglia di non assumere questo rimedio naturale più di tre mesi consecutivi. Evitare di consumarlo qualora si assumano farmaci anticoagulanti, antidepressivi o con effetti a carico del sistema nervoso centrale.