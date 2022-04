Ansia a 60 anni, i rimedi naturali utili

L'ansia è un disturbo che può colpire a ogni età, inclusa la fascia degli over 60. Questo perché le cause che possono portare a soffrirne sono diverse: in alcuni casi si tratta di fattori psicologici, in altri biologici o ereditari. Vediamo quali sono i possibili rimedi naturali per affrontare questo tipo di problema.

Cominciamo però con il valutare quelle che sono le cause che possono portare all'ansia. Abbiamo già citato ad esempio i fattori psicologici, che possono includere traumi sia recenti che lontani nel tempo. La presenza di fattori ereditari è da prendere in considerazione unicamente in caso di precedenti che riguardano almeno un membro della cerchia familiare più stretta. Ad esempio, se i disturbi d'ansia interessano o hanno interessato in passato genitori, fratelli e sorelle, nonni, zii e cugini di primo grado.





A livello biologico anche dopo i 60 anni potrebbero presentarsi delle alterazioni a livello dei neurotrasmettitori, come livelli piuttosto bassi di GABA o di serotonina. Al contrario, è possibile anche l'inserimento tra le cause d'ansia di un'eccessiva produzione di noradrenalina da parte dell'organismo. Si raccomanda tuttavia di non procedere con l'autodiagnosi, ma di affidarsi a un medico esperto per quanto riguarda l'individuazione della radice del problema.

Rimedi naturali contro l'ansia

Premesso che l'utilizzo di rimedi naturali contro l'ansia deve essere sempre mediato dal parere del medico curante, ecco alcune soluzioni che possono rivelarsi utili. Ad esempio ricorrere a delle tisane rilassanti, preparate con l'utilizzo di diverse soluzioni fitoterapiche come biancospino, passiflora, camomilla, melissa, ma anche tiglio, iperico, avena ed escolzia.

È possibile acquistare online o in erboristeria gli ingredienti per la preparazione fai da te, oppure in alternativa confezioni con bustine già pronte. Da non dimenticare eventualmente anche il ricorso ai Fiori di Bach, ad esempio all'"Aspen" o al "Rocky Rose".

Anche l'alimentazione gioca un ruolo importante e gli over 60 dovranno assicurarsi di non presentare carenze vitaminiche o di sali minerali. Opportuno quindi consumare le porzioni raccomandate di frutta e verdura, preferendo i prodotti stagionali e biologici (che offriranno livelli maggiori di nutrienti). Molto importanti si rivelano magnesio, potassio e vitamina B6, quindi da non far mancare sono banane, patate, pomodori crudi e carote. Cosa evitare? Meglio contenere al minimo o eliminare il consumo di bevande alcoliche, caffè, guaranà, zafferano e cacao.

Pratiche orientali

Contro gli stati d'ansia possono rivelarsi molto utili anche alcune pratiche orientali come lo yoga e il Tai Chi Chuan. Si tratta di esercizi che partono da esigenze differenti, ma che in entrambi i casi presentano risvolti benefici per il controllo dell'ansia e dello stress.

Queste due pratiche si rivelano utili non soltanto a calmare eventuali stati d'ansia "in essere", ma anche ad acquisire un maggiore controllo e una più profonda resilienza di fronte ai disturbi futuri. Ciò potrebbe tradursi anche in attacchi ansiosi di minore gravità, quindi più semplici da affrontare. Molto efficace si rivela anche la meditazione, soprattutto se svolta con regolarità.