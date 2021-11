Regali di Natale in anticipo: le migliori smartbox in sconto

Siete in cerca di un regalo natalizio originale ma non sapete cosa scegliere? E allora, una smartbox potrebbe fare decisamente al caso vostro. Quest'anno, invece di puntare al solito maglioncino con le renne o al trito e ritrito set da bagno, vi suggeriamo di sorprendere i vostri cari un'esperienza unica e irripetibile.

Approfittando dello sconto Black Friday potrete acquistare su Amazon una smartbox a un prezzo davvero vantaggioso. Dai weekend di relax alle attività di intrattenimento: non avete che l'imbarazzo della scelta, tra le decine di cofanetti regalo disponibili.

Cos'è una smartbox e come si usa

La smartbox è un'alternativa originale al classico dono, che consente di offrire alle persone care un'esperienza da vivere. Dal lancio col paracadute a una cena stellata: la selezione di attività fruibili è molto varia e particolare.

Ogni cofanetto regalo contiene:

una guida cartacea (con informazioni relative al pacchetto scelto);

un assegno regalo (che il beneficiario utilizzerà al momento della prenotazione).

Il vantaggio delle smartbox, oltre all'unicità del regalo, è la flessibilità. Ogni cofanetto, infatti, ha un periodo di validità variabile tra i 10 mesi fino a 3 anni e 3 mesi, con cambio gratuito e illimitato. Quanto all'utilizzo, il beneficiario potrà effettuare la prenotazione sia navigando sul web che scaricando l'app di Smartbox.

Smartbox per la coppia

Stupire il proprio partner non è sempre facile, specie avete una relazione già consolidata da tempo. Se siete a corto di idee, vi suggeriamo di puntare a un soggiorno di coppia in una delle centinaia di località romantiche del nostro Belpaese.

Con "Incantevole evasione", ad esempio, potrete regale al vostro compagno/a una fuga dalla routine quotidiana in una splendida location immersa nel verde secolare della macchia mediterranea. Il pacchetto base prevede un pernottamento con colazione per due persone in una delle 3.100 strutture turistiche del territorio che aderiscono all'iniziativa.

Il costo di partenza è di 69.90 euro ma, approfittando del Black Friday, potrete riceve uno sconto ulteriore del 10%.

Smartbox per la famiglia

Vi piacerebbe trascorre "tempo di qualità" con i vostri nipoti? "Quattro giorni in famiglia" potrebbe essere l'occasione giusta per un soggiorno all'insegna del divertimento con i piccoli di casa.

Il pacchetto base prevede 3 pernottamenti con colazione, per 2 adulti e 2 bambini, in una delle 588 strutture (a scelta tra bed & breakfast, hotel a 3 stelle e agriturismi) aderenti all'iniziativa. Il costo di partenza è di 279 euro ma se prenotate entro la mezzanotte di oggi riceverete uno sconto pari a 56 euro.

Smartbox Motori e passioni

Il vostro partner è appassionato di motori? Allora, non avete che da puntare dritto a "Rombo di Motori" che, in occasione del Black Friday, è scontata del 20%.

Il cofanetto regalo prevede un giro a bordo di una fiammante Ferrari su un circuito in elenco a discrezione del beneficiario. Il pacchetto prevede un'ampia selezione di guida sportiva su pista per una persona comprendendo, in totale, 816 attività disponibili. Un'esperienza adrenalinica che, per certo, farà felice la persona amata.

In alternativa all'auto sportiva, invece, potreste optare per un giro sullo sterrato a bordo di un quad. Gli amanti della "guida selvaggia" apprezzeranno di sicuro.

Smartbox Relax

Se il tran tran della vita quotidiana vi stressa, una giornata all'insegna del relax è ciò che vi serve per recuperare smalto ed energie. Con "3 Giorni con Benessere" potrete vivere l'esperienza di una pausa di puro benessere.

Il costo dell'esperienza è di 159.90 euro ma è possibile integrare la proposta di partenza con ulteriori attività in modo da rendere l'esperienza ancor più unica e indimenticabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione. Scopri di più