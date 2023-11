"Se vuole aiutarci con il suo amico...". La Meloni in Aula gela Renzi

Scintille tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi durante il question-time in Senato. "Se ci racconta di avere la squadra migliore del mondo avrà un risveglio terribile" , attacca il leader di Italia Viva. Il caro benzina? "Grazie dell'assist, se vuole aiutarci con il suo amico Mohamed bin Salman ad abbassare il prezzo faccia da ponte", replica il presidente del Consiglio.

"In questo momento, cara presidente del Consiglio, si trova di fronte a un racconto di sé stessa per cui lei sarebbe la povera Cenerentola. Ma lei non è né Cenerentola, né la Bella Addormentata nel bosco, né Biancaneve e i sette nani. È la presidente del Consiglio dei ministri che non ha fiducia nella sua squadra e che vede, mai come in questo momento, aumentare la benzina, il costo della vita e la qualità delle persone", aveva detto Renzi. Meloni zittisce il leader di Italia Viva squadernando lo spread "ai minimi da molto tempo", la "fiducia dei mercati", e la "promozione di quattro agenzie di rating" . La Meloni non risparmia critiche neppure ai sindacati che hanno indetto una mobilitazione dei trasporti anche per il prossimo lunedì. Mentre "prima avevano una mobilitazione abbastanza contenuta. Ora fanno due scioperi generali ogni anno ", è l'accusa del premier.