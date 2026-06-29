Andrea Bocelli, furto da mezzo milione di euro nella villa di Forte dei Marmi

Gioielli, orologi, contanti e borse di lusso per un valore di quasi mezzo milione di euro. È questo il bottino del furto messo a segno in una villa di proprietà di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi. I ladri sono riusciti a introdursi nell'abitazione approfittando dell'assenza degli affittuari - una famiglia americana a cui il tenore aveva lasciato l’immobile per il periodo estivo - e hanno trafugato tutti gli oggetti di valore presenti nella villa prima di far perdere le loro tracce.

Cosa è successo

Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine locali, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del colpo, passando al vaglio anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al momento del colpo, la villa non sarebbe stata chiusa in modo adeguato: l'impianto di allarme installato nell'immobile non risultava inserito e questo potrebbe aver agevolato l'azione dei ladri.

Il colpo riporta l'attenzione sulla sicurezza delle ville della costa versiliese, molte delle quali in estate vengono utilizzate come residenze di villeggiatura o destinate al mercato degli affitti di lusso. La famiglia Bocelli possiede diverse proprietà in Versilia e gli inquirenti stanno ricostruendo gli spostamenti della banda nelle ore precedenti e successive al furto, incrociando i rilievi effettuati sul posto con i filmati delle telecamere pubbliche e private presenti nell'area.

I precedenti

Non è la prima volta che Andrea Bocelli finisce nel mirino dei malviventi. A maggio del 2022 la seconda residenza estiva del cantante lirico, che si trova nel quartiere di Vittoria Apuana a Forte dei Marmi, venne svaligiata in pieno giorno mentre la famiglia del tenore era fuori casa. A scoprire il furto erano stati i custodi della villa, che avevano trovato l'ingresso forzato e avevano allertato le forze dell'ordine.