Andrea Bocelli, quanto costa una tenda nel suo stabilimento balneare. Tutti i segreti del miglior beach club d'Italia

Un’oasi di lusso e discrezione incastonata tra le spiagge più esclusive della Versilia: è il Bagno Alpemare, lo stabilimento balneare di proprietà di Andrea Bocelli e della moglie Veronica Berti, da nove anni simbolo dell’eleganza estiva a Forte dei Marmi. Riconfermato per il 2025 come "Miglior Beach Club d’Italia", a pari merito con il Lido Villeggiatura di Taormina, Alpemare continua a far parlare di sé. Anche – e soprattutto – per i suoi prezzi da capogiro.

Quanto costa una tenda all'Alpemare?

Il prezzo per una tenda stagionale nello stabilimento può arrivare fino a 16.000 euro, cifra che comprende servizi di altissimo livello pensati per una clientela esigente e abituata all’eccellenza. Le tende, 120 in totale, sono curate nei minimi dettagli: biancheria fresca ogni giorno, kit di cortesia con accappatoi e teli, cassette di sicurezza e punti di ricarica USB. A completare l’esperienza, un servizio auto con autista (su prenotazione) per il transfer da e per il beach club.

Il lusso che piace ai VIP

Non è raro avvistare sulle passerelle di sabbia nomi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. Tra gli ospiti recenti: Giulia De Lellis, Gerry Scotti, Mario Balotelli, Sofia Vergara e perfino l’ex speaker della Camera USA Nancy Pelosi. Il motivo? Discrezione, comfort e un’offerta esclusiva di servizi.

Il ristorante firmato Mirko Caldino

All’interno dello stabilimento sorge un raffinato ristorante guidato dallo chef Mirko Caldino, che propone una cucina che unisce tradizione italiana e sperimentazione creativa. " Una cucina genuina e semplice, ma non per questo prevedibile ", si legge sul sito ufficiale, dove si promette un viaggio sensoriale tra sapori autentici e ingredienti selezionatissimi.

Un investimento (quasi) inatteso

Eppure, quella di entrare nel mondo del turismo non è stata una scelta pianificata dal tenore. “ Per far piacere a un amico ho acquistato uno stabilimento balneare, l’Alpemare, l’ultima cosa che avrei pensato di fare nella mia vita – ha raccontato Bocelli durante un intervento al G7 Turismo del novembre 2024 –. Perché oltretutto non mi è mai piaciuto stare sotto l’ombrellone ”.

“Pronti a vendere”

Nonostante i successi, la famiglia Bocelli potrebbe decidere di vendere. Come riportato da La Nazione, “ la famiglia fa sapere che non ha intenzione di acquisire nuovi stabilimenti a Forte dei Marmi e, viste le normative sempre più complesse del settore balneare, non esclude la possibilità di cedere Alpemare alle numerose offerte internazionali ricevute negli ultimi anni ”.

Il futuro del beach club

Alpemare oggi rappresenta un modello di ospitalità balneare che unisce eleganza, innovazione e rispetto della tradizione.

Ma il suo futuro potrebbe. Quel che è certo è che, con o senza la proprietà Bocelli, lo stabilimento più lussuoso d’Italia continuerà ad– e i sogni – di chi cerca una vacanza davvero esclusiva.