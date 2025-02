Bianca Balti mostra la cicatrice sul palco dell'Ariston. La top model sorprende tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

Co-conduttrice della seconda serata del festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, Bianca Balti ha illuminato il palco del teatro Ariston con la sua bellezza, la sua grinta e la sua ironica. Contrariamente a quante prima di lei hanno calcato il palco di Sanremo, la top model non ha sfruttato la visibilità del Festival per parlare della sua malattia e non si è neppure vergognata a mostrare le cicatrici della sua battaglia.

In conferenza stampa, poche ore prima della diretta, aveva dichiarato con sicurezza: “ Quando ho deciso di partecipare ho detto a Carlo: ‘Io non vengo a fare la malata di cancro’. Sono una professionista, vengo in qualità di top model, ad indossare tutti i miei vestiti, a entrare in competizione con Cristiano. La mia presenza sia una celebrazione della vita, del dolore ne parliamo in un’altra sede”. Sul palco del teatro Ariston, tra un annuncio e un siparietto con Malgioglio, Bianca Balti non ha parlato della sua lotta contro il cancro, diagnosticatole lo scorso 15 settembre. Un tumore alle ovaie allo stadio 3C, che aveva intaccato diversi organi e per il quale si è dovuta sottoporre a un delicato intervento chirurgico all’addome.

La top model non ne ha parlato ma ha mostrato quasi con orgoglio i segni che ancora porta sulla pelle. Una cicatrice lunga quasi venti centimetri, che ha scelto di non nascondere quando, al quarto cambio di abito, ha indossato un vestito lungo con scollo incrociato e il ventre scoperto.

Portandosi al fianco di Carlo Conti per l’annuncio dell’esibizione di Rose Villain, Bianca Balti ha esibito con orgoglio la cicatrice, ma in un paio di occasioni ha portato le mani al ventre quasi in un gesto protettivo.