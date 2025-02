"Sei bellissimo". Il pubblico dell'Ariston sorprende Carlo Conti

Ascolta ora 00:00 00:00

La seconda serata del festival di Sanremo si aperta con un fuoriprogramma. Quando le luci del teatro Ariston si sono accese e Carlo Conti si è presentato sulla scalinata, il pubblico ha accolto il conduttore con un caloroso applauso ma anche con un singolare coro, che lo ha spiazzato.

Cosa è successo all'Ariston

Carlo Conti ha salutato il pubblico presente in platea e ha ringraziato tutti per l'exploit di ascolti messo a segno nella prima serata. " Grazie per l'affetto che avete dimostrato ieri sera ", ha esordito il direttore artistico del festival godendosi il caloroso applauso dei presenti all'Ariston. Ma mentre stava per annunciare l'ingresso di Alessandro Cattelan, che lo ha affiancato solo per la gara delle Nuove Proposte, è stato colto alla sprovvista da un coro. " Sei bellissimo ohoh, sei bellissimo ohoh" , hanno intonato dal loggione con gli ormai famosissimi braccialetti luminosi, riadattando il ritornello di "Sei bellissima" di Loredana Bertè al conduttore.

Il siparietto sembra avere colto alla sprovvista Carlo Conti che, visibilmente sorpreso, è rimasto per un attimo in silenzio e poi ha scherzato sfoderano il suo accento toscano: " Ma ci vedete bene? Grazie troppo gentili" . Neppure il tempo di sorridere sul fuoriprogramma che sul web già circolava il video di quanto accaduto in teatro. Il popolo dei social network si è chiesto se il coro fosse stato programmato e addirittura provato con il conduttore o se davvero il pubblico presente all'Ariston abbia voluto cogliere di sorpresa.

L'ironia dei social e il precedente

A giudicare dalla reazione divertita del direttore artistico del Festival pare proprio di no, ma intanto su X gli internauti si sono scatenati. " Hanno cantato realmente “Sei bellissimo” a Carlo Conti? Ma che cosa gira in quel teatro, ma colleghiamoci direttamente con la Bertè”, ha ironizzato un utente, mentre un altro ha commentato divertito : "Carlo Conti che pensa alla scaletta quando parte il Sei bellissimo dalla platea che gli fa perdere dieci secondi" . Un episodio simile accadde al festival di Sanremo 2013, quando Pippo Baudo arrivò all’Ariston per ricevere il premio alla carriera.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto conduceva l’edizione e quando il popolare conduttore si presentò davanti al pubblico, i presenti si alzarono tutti in piedi e incominciarono ad acclamare il suo nome con cori da stadio.