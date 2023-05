"Devolverò il cachet dei miei concerti". Il gesto di Laura Pausini per l'Emilia Romagna

" Fatemi sapere come posso essere d'aiuto anche se sono lontana ". Con queste parole Laura Pausini aveva fatto sapere di essere pronta a rimboccarsi le maniche per sostenere la sua amata Emilia-Romagna e la popolazione locale duramente colpita dall'alluvione. Oggi, a pochi giorni da quel messaggio, ecco arrivare una risposta concreta. Laura Pausini ha deciso di devolvere il cachet dei tre concerti speciali, che farà a Venezia, e la vedono tornare a esibirsi dal vivo dopo alcuni anni di assenza: " Ritorno sul palco dopo quattro anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente" .

Il dolore di Laura Pausini

Laura Pausini ha sostenuto la popolazione duramente colpita dal maltempo sin dalle ore successive al dramma consumatosi in Emilia-Romagna. Sui social network la cantante si è fatta portavoce di iniziative locali per la pulizia e la ricostruzione e ha condiviso informazioni utili per le raccolte fondi istituzionali, alle quali ha aderito lei stessa. A essere colpiti dall'alluvione sono stati anche i paesi dove la Pausini è nata e cresciuta e la stessa casa dei genitori. Proprio la mamma e il papà della Pausini sono immortalati in una foto condivisa sui social dall'artista, mentre spalano via il fango dalla loro abitazione. La stessa dove erano custoditi i ricordi dell'infanzia di Laura andati distrutti dalla forza dell'acqua e della melma. " Il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano ", aveva scritto su Instagram Laura Pausini, manifestando tutta la sua vicinanza alle popolazioni locali.

La donazione di Laura Pausini