Laura Pausini in ansia per la "sua" Romagna: "Ditemi cosa posso fare"

Tra i messaggi di solidarietà giunti quest'oggi a seguito delle drammatiche immagini di quanto sta accadendo in Emilia Romagna non poteva di certo mancare quello di Laura Pausini.

Il post della cantante

Originaria di Faenza, ma cresciuta a Solarolo, entrambi comuni della provincia di Ravenna, una delle più colpite in queste ultime ore, la cantante sta vivendo con grande angoscia gli sviluppi dell'alluvione e delle esondazioni dei fiumi verificatesi nella zona. "Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, per tutti i miei amici che vivono lì e per i miei concittadini" , ha scritto la Pausini in un post sul suo profilo Twitter.

La nuova allerta meteo

I comuni del ravennate si trovano in condizioni di grande difficoltà, e le previsioni non aiutano ad essere più ottimisti. Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 17 maggio, fino alla mezzanotte di domani, giovedì 18, sarà infatti attiva l'allerta meteo 63 emanata dall'Arpae Emilia Romagna e dall’Agenzia regionale di protezione civile per l'area del comune di Ravenna: l'allerta è rossa per criticità idraulica e idrogeologica, gialla per criticità costiera. "Fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 17 maggio, resta in vigore l’allerta numero 62" , spiega il comune, "rossa per criticità idraulica, arancione per criticità idrogeologica, gialla per criticità costiera".

La richiesta

Le condizioni critiche dell'intero ravennate preoccupano la Pausini. "In questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati)" , prosegue infatti la cantante, che lancia un appello alle autorità preposte all'invio dei soccorsi. "A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno" , esorta l'artista. "Fatemi sapere come posso essere d'aiuto anche se sono lontana. Grazie" , conclude.

Non è finita

"L'emergenza non è terminata!" , ha di recente dichiarato il sindaco di Faenza Massimo Isola. "Continuiamo ad essere in massima allerta rossa: non dimentichiamolo. Dal punto di vista meteorologico nelle prossime 24 ore i fenomeni sono previsti in graduale diminuzione. Potranno in ogni caso verificarsi precipitazioni sparse di lieve entità sia sui rilievi che in pianura".

"La piena attuale scenderà molto lentamente durante le prossime 12 ore" , ha aggiunto, "non sono previste ulteriori e aggiuntive onde di piena ma i nostri argini soprattutto in territorio urbano sono fortemente lesionati" . "Bisogna perciò continuare a rimanere nei piani alti delle abitazioni, per nessuna ragione, scendere in cantine e seminterrati, evitare di mettersi in strada se non strettamente necessario" , ha esortato Isola. "Per chi è stato evacuato non è assolutamente possibile rientrare nelle proprie case. I rischi per la popolazione continuano ad essere al massimo livello. Raccomando ancora massima attenzione e cautela" , ha concluso.