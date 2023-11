Miss Italia smonta le polemiche: "La figlia di un senatore ha gli stessi diritti delle altre"

Miss Italia raccomandata dal padre senatore. Oppure: un complotto per strizzare l’occhio al governo. Una pioggia di castronerie nelle ultime ore per la vittoria di Francesca Bergesio al celebre concorso di bellezza: la giovane piemontese è infatti figlia del senatore della Lega Giorgio Maria e quale migliore occasione per un po’ di polemiche strumentali? Forse amareggiati per la mancata vittoria di un trans o di un’attivista rossa, molti hater hanno criticato aspramente la reginetta di bellezza. Anche l'immancabile Gad Lerner ha detto la sua, tanto da attaccare una giovane ragazzo pur di spargere un po' di fango contro il governo. Ma la diciannovenne non ha lasciato correre, replicando per le rime ai soliti soloni.

"Non penso sia una colpa essere sua figlia, e nemmeno colpa di mio padre. Lui è un senatore della Lega, eletto democraticamente dal popolo. Non dobbiamo sentirci in colpa o diversi per questo motivo" , così la nuova Miss Italia ai microfoni di Affari Italiani. Francesca Bergesio ha infatti rivendicato il diritto di avere le stesse opportunità delle altre ragazze, ponendo l’accento sull’illogicità di certe polemiche: "Sarebbe assurdo che non potessi partecipare e vincere a un concorso perché mio papà è un senatore. Voglio e posso mettermi in gioco anch'io, come ho fatto" .

Le polemiche lasciano il tempo che trovano e di certo non rovineranno un momento così speciale, ha puntualizzato la Bergesio, che nella stessa intervista non ha escluso un possibile futuro in politica: "Per adesso assolutamente no. È un mondo che non mi appassiona, però nella vita mai dire mai. Al momento le mie passioni sono ben altre, io e mio papà siamo persone diverse. Da lui ho preso il carattere riservato ma determinato a raggiungere gli obiettivi. Lui ha la sua passione per la politica e io per altro".