"Un’emozione indescrivibile". Miss Italia 2023 è Francesca Bergesio

Anche quest'anno è stata incoronata la ragazza più bella del Paese: Miss Italia 2023 è Francesca Bergesio. Giovanissima, appena 19 anni, la nuova reginetta di bellezza è originaria in un piccolo centro del Piemonte, Cervere, in provincia di Cuneo. La proclamazione si è svolta questa sera a Salsomaggiore Terme, storica location per il concorso di bellezza più famoso d'Italia, che dopo 13 è tornato nella città in provincia di Parma.

È approdata alla finalissima nazionale dopo aver ricevuto ad agosto a Barbaresco, sempre in provincia di Cuneo, la fascia di miss Piemonte. Presente in quell'occasione come ospite d'onore anche Ronn Moss, storico attore protagonista di Beautiful, che ha consegnato il premio alla ragazza. Il titolo di miss Italia torna così in Piemonte 18 anni dopo il successo di Edelfa Chiara Masciotta che a sua volta era succeduta a un'altra torinese, Cristina Chiabotto. " È un'emozione indescrivibile, ringrazio di cuore il pubblico e la giuria, questa serata rimarrà per sempre nel mio cuore ", sono state le prime parole di Francesca Bergesio.

La stessa giovane era stata premiata nella giornata di ieri come miss Guida Sicura, la fascia assegnata in collaborazione con la Polizia di Stato. Alla classica domanda sul perché la giuria avrebbe dovuto consegnare a lo scettro e la coroncina di più bella d'Italia per il 2023, Bergesio ha risposto: " Vorrei vincere per portare in alto il nome delle donne. Siamo forti e dobbiamo raggiungere la nostra indipendenza ". Francesca è una studentessa di Medicina al primo anno di università a Roma.