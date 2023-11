Miss Italia 2023 è la piemontese Francesca Bergesio, figlia di un senatore leghista

Francesca Bergesio è la nuova Miss Italia. La 19enne è stata eletta vincitrice del 84esima edizione del concorso di bellezza, ieri sera, 11 novembre, al palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme. A presiedere la giuria di Miss Italia 2023 il critico d'arte e sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi (presidente di giuria), la modella e blogger Giulia Salemi e i giornalisti Giuseppe Cruciani e Hoara Borselli. A consegnarle, invece, la corona di reginetta, la vincitrice dello scorso anno, Lavinia Abate, e l'organizzatrice del concorso Patrizia Mirigliani. A presentare lo spettacolo, la cantante Jo Squillo.

Chi è Francesca Bergesio, Miss Italia 2023

Francesca Bergesio è nata a Bra, in provincia di Cuneo, e ha 19 anni. Alta 1,80, con occhi e capelli marroni, Miss Italia vive a Cervere e si è diplomata al Liceo Classico Europeo. Ha vissuto cinque anni in un convitto dove ha appreso la passione per la recitazione; adesso, è pronta a frequentare la facoltà di Medicina dal momento che il suo sogno nel cassetto è quello di diventare medico: “Vorrei essere un medico (vorrei specializzarmi in cardiochirurgia) e affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio” , ha assicurato la miss. Francesca si definisce una ragazza riservata, pacata e molto determinata, oltre che juventina. “È una gioia immensa, grazie a tutti” , sono state queste le sue parole dal palco tra le lacrime.

La 19enne piemontese era arrivata alle finali del Concorso con il titolo di Miss Piemonte e aveva conquistato anche la fascia nazionale di Miss Guida Sicura. Poi, la proclamazione a Miss Italia. Così, Francesca diventa la quinta Miss Italia nella storia del Piemonte: prima di lei, tra le altre, Cristina Chiabotto nel 2004 e Edelfa Chiara Masciotta nel 2005. “Dedico la vittoria alla mia mamma che mi è stata sempre vicina, anche nei momenti più difficili, e alla mia terra il Piemonte. Spero di poter rappresentare degnamente tutta Italia” , ha sottolineato Francesca.

Francesca Bergesio, figlia di un senatore della Lega

La nuova Miss Italia è la figlia maggiore del senatore della Lega, Giorgio Bergesio. “Per mia figlia è un momento di crescita importante, non ero preoccupato, anzi vorrei citare Giolitti: ‘Sono poco se mi valuto e molto se mi confronto’”, aveva raccontato il padre al Corriere della Sera. Inoltre, alla figlia, papà Giorgio aveva dato soltanto un consiglio: “A volte solo le sconfitte si trasformano velocemente in vittorie, non mollare mai. Ma io credo che le donne hanno una responsabilità in più, un domani da mamme. Mia figlia su questo tema è molto attenta” . Poi, a proposito di un possibile cambio di rotta nella carriera della figlia, rispetto alla volontà di studiare medicina, Giorgio ha rivelato: “Lo vedrà da sola. Penso che questo passaggio qui sia importante per lei, magari si apre una prospettiva che non immaginava prima” .