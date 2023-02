"Format e battute copiate". La Littizzetto nella bufera per l'ultimo monologo

Una bufera si è abbattuta su Luciana Littizzetto per un monologo a Che tempo che fa. La comica torinese è finita al centro di uno shit storm social per avere copiato idea e battute di un format molto popolare sul web. Nell'ultima puntata della trasmissione condotta da Fabio Fazio, la Littizzetto ha affrontato il problema del caro affitti per studenti e giovani lavoratori fuori sede. Stanze e monolocali dalle caratteristiche improponibili commentati con ironia e sarcasmo. Ma quello che sembrava essere il suo solito monologo irriverente si è ben presto capito che altro non era che un "copia e incolla" di Case da incubo, format social ideato dalla content creator Noemi Mariani, che sul web è molto seguita.

Cosa è successo a Che tempo che fa

Con l'aiuto del maxischermo Luciana Littizzetto ha mostrato alcuni annunci di stanze e monolocali al limite della praticabilità, commentandoli con ironia e sarcasmo. Una serie di annunci presi a caso dal web che la comica torinese ha arricchito con battute irriverenti che però, a molti, sono suonate familiari. E a rivendicarle è stata Noemi Mariani, che attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato spezzoni del suo format Case da incubo e parti del monologo della Littizzetto mettendoli a confronto e la copiatura è apparsa più che evidente, soprattutto negli annunci scelti, gli stessi usati dalla Mariani per il suo format. Se la colpa sia dell'attrice o degli autori di Che tempo che fa non è chiaro, ma tant'è che sul web si è scatenata una forte polemica, alimentata dalle dichiarazioni dell'ideatrice del format originale.

La denuncia della Mariani sui social

Noemi Mariani, 33 anni, è uno dei volti noti del web. Con 36mila follower su Instagram e un profilo TikTok con altrettanti seguaci, la content creator ha ideato il format Case da incubo per commentare le improponibili offerte del mercato immobiliare per giovani studenti e lavoratori. Intervistata dal Corriere lo scorso agosto, Noemi ha ottenuto maggiore visibilità e il suo format è finito anche a Le Iene con una puntata speciale. Mai si sarebbe immaginata, però, che la sua idea - e persino le battute - le venissero scippate dalla Littizzetto per uno dei suoi monologhi.

Così dopo la puntata di Che tempo che fa andata in onda domenica 19 febbraio, la 33enne si è sfogata su Instagram: " Non entriamo nel merito dei diritti d'autore, questo sconosciuto. E' il gioco dei più grandi contro i più piccoli, perché il format non è registrato ma fregare l'idea no. Addirittura, copiare le battute, mi fa ridere. Fatelo un minimo sforzo". Poi si è rivolta alla Littizzetto: "La differenza tra me e te, cara Luciana, è che io sono nel target, quelli di cui parlo sono problemi che appartengono alla mia generazione, non alla tua". Con ironia, poi, la Mariani ha auspicato una chiamata dalla Rai: "Spero di andare a Che tempo che fa per sentire cos'hanno da dire ".

La rabbia del popolo dei social network