Le foto e il bacio. Ambra Angiolini paparazzata con l'attore

Ambra Angiolini ha un nuovo amore: l'attore Andrea Bosca. A paparazzarla in strada in teneri atteggiamenti con il 42enne è stato il settimanale "Diva e Donna", che ha pubblicato le prime foto della coppia. Galeotto fu il set di "Protezione Civile". Sull'isola di Stromboli, dove la fiction è stata girata la scorsa estate, Ambra Angiolini ha lavorato al fianco di Andrea Bosca, co-protagonista della serie e il rapporto professionale si sarebbe poi trasformato in amore lontano dal set.

Le foto e il bacio in strada

I fotografi della rivista hanno sorpreso Ambra Angiolini a Roma mentre si scambiava tenerezze e baci con l'attore Andrea Bosca prima di salutarlo e salire su un treno direzione Milano. Nelle immagini la coppia viene immortalata prima in un bar e poi per strada, dove lui le riserva carezze e attenzioni con il bacio finale, che non lascia dubbi sulla natura della relazione tra i due attori. Secondo Diva e Donna la coppia si frequenta da tempo e vivrebbe la relazione a distanza. Lei vive a Milano mentre lui a Roma, ma le occasioni per incontrarsi e trascorrere qualche giorno insieme non mancherebbero. Ambra Angiolini e Andrea Bosca si sono conosciuti sullo "sfortunato" set della serie "Protezione Civile", dal quale è divampato un incendio che ha devastato metà isola lo scorso maggio. Tra una scena e l'altra, i due attori hanno avuto modo di conoscersi e a fine riprese avrebbero continuato a frequentarsi al riparo da occhi indiscreti. Almeno fin a oggi.

Chi è Andrea Bosca

Il volto di Andrea Bosca è già conosciuto al grande pubblico. L'attore ha esordito nel 2004 con alcuni ruoli in teatro e poi ha visto esplodere la sua carriera nel mondo del cinema e delle fiction grazie alla miniserie con Pierfrancesco Favino "Pane e libertà" e "Noi credevamo" di Mario Martone, che gli fa vincere un nastro d'Argento insieme al cast e un premio per i giovani talenti a Cosenza. Al cinema conquista tutti con "Gli sfiorati" di Matteo Rovere e due anni dopo in "Magnifica presenza" per la regia di Ferzan Özpetek. Bosca è volto noto anche di alcune serie tv di successo: "Romanzo famigliare", "Il capitano Maria", "La guerra è finita" e "Nudes". La passione per il teatro rimane, però, forte e oggi l'attore è in tour con "La luna e i falò".