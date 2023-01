Ambra Angiolini e Asia Argento: cosa nasconde la foto hot sui social

Ambra Angiolini e Asia Argento insieme in un letto di quello che sembra essere un set. " Come un sogno nel sogno ", ha scritto l'attore Andrea Bocca commentando il post Instagram, dove le due attrici sono comparse per annunciare un nuovo progetto top secret e i social network sono letteralmente esplosi. Non solo per l'insolita accoppiata formata da due dei volti più amati e chiacchierati di sempre, ma anche per la mise decisamente piccante delle AA: Ambra e Asia.

" Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e …viceversa ", hanno scritto entrambe sulle rispettive pagine Instagram, annunciando un progetto lavorativo, che le vedrà l'una al fianco dell'altra in una pellicola che, si vocifera, potrebbe finire su Amazon Prime. Di più non si sa e Ambra Angiolini e Asia Argento (che nel post si ribattezzano AA & AA) sono state brave a creare mistero e attesa attorno al loro lavoro. Secondo Adnkronos, le due attrici sono protagoniste insieme di una nuova serie televisiva, le cui riprese sarebbero iniziate proprio in questi giorni.

Il commento inatteso di Asia per la Angiolini

Di sicuro, l'accoppiata Ambra - Asia ha scaldato gli animi del popolo dei social network, che si è scatenato in congetture e ipotesi, senza lesinare sugli apprezzamenti: " Pechino express?", "Che combo pazzesca", "Horror, serie, commedia? Una chicca!", "Femminilità e personalità al quadrato. Questo significa grandi fuochi d’artificio ed emozioni assicurate ". E la fotografia che le ritrae in intimo azzurro sul letto ha acceso le fantasie di molti.