Il lockdown, la cena sul Garda, la riservatezza e le nozze: la storia d’amore tra Ludovica Pagani e El Shaarawy

Fiori d’arancio per Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani . Dopo sei anni di relazione l'attaccante della Roma e l'influencer bergamasca si sono sposati nella chiesa di Santa Maria in Tempulo a Roma alla presenza di amici,familiari e tanti vip. La coppia ha condiviso le foto delle nozze sui social network a coronamento di una storia cominciata in sordina nel 2020 durante la pandemia.

L'incontro

Aprile 2020. Ludovica Pagani è uno dei volti di Sportitalia e conduce "Fuori dal Balcone”, format ideato durante il lockdown. Proprio in questo periodo Ludovica intervista molti sportivi e tra loro c’è anche Stephan El Shaarawy. Dopo la puntata, lontano dalle telecamere, il calciatore e la conduttrice iniziano a frequentarsi virtualmente con Sms e telefonate.

La cena sul lago di Garda

Settembre 2020. Dopo essere stati paparazzati insieme durante l’estate Ludovica e Stephan escono allo scoperto. Le foto della cena in ristorante sul lago di Garda finiscono su Chi e la relazione diventa ufficiale, ma la coppia sceglie di mantenere un basso profilo sui social, evitando di mostrarsi insieme.

Il viaggio a Dubai

Dicembre 2020. Mentre le restrizioni per il Covid tornano a limitare gli spostamenti,Ludovica e Stephan volano negli Emirati Arabi. La vacanza a Dubai, luogo amatissimo dai personaggi famosi, si trasforma in una vera e propria fuga romantica lontano dall’attenzione dei media e dei fan.

Le foto sui social

Giugno 2023. In occasione del 28esimo compleanno di Ludovica, la coppia pubblica le prime foto sui social. Nelle immagini, scattate durante la serata di festeggiamenti, l’influencer e il calciatore della Roma si mostrano abbracciati e complici davanti alla torta di compleanno, che riporta l’irriverente scritta: “E comunque ho ragione io”.

Le accuse di Corona

Ottobre 2023. Il nome di Stephan El Shaarawy finisce nell'elenco delle persone coinvolte nel caso scommesse portato all'attenzione della stampa da Fabrizio Corona. Sullo sportivo ci sono solo voci ma Ludovica decide comunque di intervenire pubblicamente e sui social network festeggia il ritorno al gol dell'attaccante giallorosso con una dedica speciale: "Sempre con te".

La riservatezza

Aprile 2024. Ludovica rilascia una lunga intervista al Corriere di Bergamo per parlare dei suoi progetti professionali e della sua vita privata. Da sempre molto discreta sulla sua storia con Stephan, la conduttrice sportiva spiega il motivo della loro scarsa presenza sui social come coppia: “Lui è riservato qualità che apprezzo tantissimo. E io anche, di conseguenza. Per tutelare qualcosa di bello, la cosa migliore è non esporla”.

La proposta

Ottobre 2025. Cinque anni dopo la loro prima cena insieme, il 13 ottobre, arriva la proposta di nozze. La location è quella del loro primo appuntamento. “Eravamo al Lago di Garda e Stephan mi ha fatto questa proposta meravigliosa. C'erano candele e violiniste che suonavano la nostra canzone. È stato uno dei giorni più belli della mia vita.

Quando lui si è inginocchiato, l'ho abbracciato e gli ho detto: ‘Ma sei sicuro?’. E lui: ‘Sì, mami rispondi?’”, ha raccontato alla vigilia delle nozze Ludovica. Sette mesi dopo, il 27 giugno, la coppia ha pronunciato il fatidico“sì” davanti a decine di invitati.