Lucio Montanaro, morto l’attore volto della commedia sexy italiana. Recitò con Fenech, Banfi e Nino D’Angelo

È morto all’età di 75 anni Lucio Montanaro. Per oltre due decenni l’attore pugliese è stato tra i volti della commedia sexy all’italiana, diventando uno dei protagonisti di quella stagione cinematografica fatta di battute, equivoci e personaggi sopra le righe. La notizia della scomparsa è stata data dalla famiglia. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, Montanaro è stato colpito da un infarto mentre si trovava nella piscina della sua abitazione a Martina Franca il 13 agosto.

Il primo a rendere omaggio all’amico e collega è stato Nino D’Angelo, che con Lucio Montanaro aveva recitato in “Giuramento”, “Fotoromanzo” e “Popcorn e patatine”. Il cantante e attore partenopeo ha affidato ai social un messaggio di addio, pubblicando una foto tratta proprio dal set del film di Mariano Laurenti: “Lucio amico mio caro che dolore”.

Dalla Puglia al cinema

Nato a Martina Franca il 22 giugno 1951, Lucio Montanaro inizia la sua esperienza nel mondo dello spettacolo come caratterista pugliese. Nel 1975 esordisce sul grande schermo, recitando in “Giubbe rosse” e “Vieni, vieni amore mio”. Successivamente diventa uno dei volti cult della commedia sexy all’italiana degli anni ‘70 e ‘80 interpretando ruoli in film come “La soldatessa alle grandi manovre”, “Napoli serenata calibro 9”, “L’infermiera di notte”, “Tutta da scoprire”, “Fotoromanzo” e “Club vacanze”. In oltre due decenni di carriera Montanaro ha lavorato al fianco di Lino Banfi, Mario Merola, Alvaro Vitali, Pippo Franco e Nino D’Angelo oltre a volti femminili di spicco come Edwige Fenech e Nadia Cassini. Dopo un momentaneo allontanamento dal mondo del cinema, Lucio Montanaro era tornato a recitare nel film di Sergio Martino “L’allenatore nel pallone 2” e in televisione con un cameo nella serie “Carabinieri”. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2019, quando fu ospite di “Stracult Live Show”.