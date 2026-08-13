Jovanotti, 80 interventi del 118 durante il concerto a Montesilvano. E su Barletta: “Grandissimo dispiacere”

Decisamente un concerto movimentato. Se è vero che circa 30mila persone hanno cantato e ballato a Montesilvano, in provincia di Pescara, nel corso dell’esibizione di Lorenzo Jovanotti in tour con il suo “Jova Summer Party”, numerose decine di loro (stimati in circa 80) sono state costrette all’intervento dei sanitari del 118 con alcuni ricoveri in ospedale.

Le cause dei malori

Da quelli di lieve entità ad altri più gravi: nel primo caso si è trattato di cali di pressione dovuti, probabilmente, al caldo (a Pescara vigeva il bollino rosso) e alla disidratazione ma anche la presenza di crampi per la lunga permanenza in piedi. In mezzo, però, si sono registrati anche problematiche gastrointestinali, attacchi di panico, punture di insetti con relative eruzioni cutanee.

Sei persone in pronto soccorso

Tra le 80 persone che hanno avuto bisogno di aiuto, sei di loro sono finite in ospedale a causa di problematiche cardiache, allergie, problemi respiratori e perdita di coscienza.

“Il numero contenuto dei trasferimenti in ospedale, a fronte di circa 80 interventi effettuati - conferma l’efficacia del dispositivo sanitario predisposto e la capacità degli equipaggi di trattare direttamente sul posto la maggior parte delle persone assistite”, ha affermato al Messaggero il direttore del 118 di Pescara, Aurelio Soldano.

“Il risultato è stato reso possibile dalla stretta collaborazione tra la Direzione strategica della Asl di Pescara, il Dipartimento di Emergenza-Urgenza, il Suem 118, il personale ospedaliero del pronto soccorso e la Protezione Civile di Montesilvano - ha aggiunto - Un’organizzazione complessa che ha consentito di garantire assistenza e sicurezza sanitaria sia alle migliaia di partecipanti all’evento sia all’intera popolazione di Pescara e Montesilvano”.

Il tour estivo di Jovanotti proseguirà con le tappe del 22 agosto a Catanzaro, 29 e 30 agosto a Palermo, il 5 settembre a Napoli e il week-end del 12-13 settembre la chiusura a Roma.

Cancellato il concerto a Barletta, Jovanotti: “Grandissimo dispiacere”

Per quanto riguarda la tappa del 17 agosto a Barletta, invece, questa è stata annullata per pericolo derivante dall’amianto nell’area dell’evento.

“Ieri sera mi hanno dato la notizia che il concerto del Jova Summer Party di Barletta era stato cancellato. Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge, questa è la legge e ha deciso qualcuno che ha l’autorità per decidere e anche gli elementi spero. Poi mi sono arrivate anche le voci, su uno scontro politico locale, ma questo io non lo so, io mi rimetto alla legge e prendo atto con grandissimo dispiacere perché so quanti di voi hanno prenotato alberghi. È un disagio, mi dispiace tantissimo. Per il mio pubblico, per le persone che avevano deciso di esserci”, ha detto Jovanotti in un video condiviso su Instagram.

“Mi dispiace per Barletta, perché queste feste sono bellissime e tra l’altro la location si sapeva da un anno”, ha aggiunto il cantante. Prossimamente l’entourage di Jovanotti darà i dettagli sul rimborso totale dei biglietti.