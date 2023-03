L'ex tronista accusata di stalking si difende: "La vera vittima sono io"

Nei giorni scorsi è finita nel registro degli indagati della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, con l’accusa di stalking. A denunciare Federica Aversano l’ex tronista del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne è stato il compagno da cui si era separata già da tempo. L’uomo aveva detto ai giudici che Federica lo perseguitava convincendoli a indagare su di lei. In seguito al clamore mediatico che si è venuto a creare quando la notizia è diventata di dominio pubblico, l’ex tronista ha deciso di passare all’attacco affidando ai suoi legali, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, il compito di difenderla in tribunale e di fronte all’opinione pubblica.

In una nota, Federica si è detta sorpresa dell’iniziativa del suo ex compagno. “Mi ha accusato – si legge nel comunicato – di una serie di reati come molestie, atti persecutori e vessazioni e ha presentato una querela contro di me” . L’ex tronista, dopo un iniziale momento di smarrimento, ha deciso di reagire consegnando un fascicolo con la sua versione dei fatti al pubblico ministero del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Oriana Zona. “Mi ha interrogato su mia richiesta – c’è scritto ancora nella nota – e io le ho chiarito, passaggio per passaggio, quello che era accaduto tra me e il mio ex fidanzato durante la nostra convivenza difendendomi dalle gravi accuse che mi sono state mosse” .