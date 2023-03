"Denunciata per stalking". Nei guai l'ex tronista di Uomini e Donne Federica Aversano

Accusata di molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza e altri reati, l'ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne Federica Aversano è finita nel registro degli indagati della Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). A denunciare la donna è stato il suo ex compagno, che da lei ha avuto anche un figlio.

L'inchiesta

Nota per essere uno dei personaggi più discussi del famoso programma televisivo condotto da Maria De Filippi, la 30enne Federica Aversano ha oggi un impiego come hostess presso una compagnia ferroviaria dell'Alta velocità. Oltre a ciò, la donna è anche influencer e viene seguita da numerosi follower.

Aveva fatto scalpore lo scorso anno la sua decisione di abbandonare il trono di Uomini e Donne per tornare alla vita normale. "Non ho più entusiasmo nel venire qui ", aveva spiegato durante la sua ultima puntata nello studio di Canale5.

Secondo quanto affermato dal suo ex compagno, la Aversano si sarebbe resa protagonista di atti vessatori nei suoi confronti. Comportamenti reiterati nel tempo, avvenuti sia durante il periodo in cui la showgirl lavorava come fotomodella, che nel corso della trasmissione Uomini e Donne.

Ovviamente la versione dell'uomo, che ha sporto regolare denuncia alla polizia, deve essere verificata dai magistrati incaricati di condurre l'inchiesta. Secondo la normativa del "Codice rosso", la Aversano è stata subito contattata dalla pm Carmen D'Onofrio per rispondere ad alcune domande, ed è stata avviata un'indagine finalizzata a fare chiarezza. Saranno adesso gli inquirenti a stabilire la veridicità del racconto dell'ex compagno della tronista.

Cosa accadrà nei prossimi giorni

La 30enne, rappresentata dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, dovrà dunque rispondere delle accuse di molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza e altro.

Nei prossimi giorni la showgirl si presenterà di fronte agli ufficiali di polizia giudiziaria del Comando stazione carabinieri di Santa Maria Capua Vetere per poter fornire la propria versione dei fatti e replicare alle accuse mosse contro di lei dall'ex compagno.

La relazione fra i due, pare, era ormai divenuta burrascosa. Da tale relazione, è nato un bimbo che oggi ha 4 anni.