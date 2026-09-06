Nozze segrete per Mara Sattei: la sorpresa ai fan dopo il “sì”

Nel giorno delle nozze più social di sempre (quelle di Lui e Sofi), un’altra coppia ha detto “sì” ma nel riserbo più assoluto. Mara Sattei e Alessandro Donadei si sono sposati in gran segreto sabato 5 settembre. La cantante romana e il produttore musicale hanno scelto di celebrare il loro matrimonio lontano dal clamore mediatico con una cerimonia blindatissima.

Le nozze tra Mara Sattei e Alessandro Donadei arrivano un anno e mezzo dopo la proposta a sorpresa avvenuta nel giorno del 30esimo compleanno della cantante.“Mi ha chiesto di sposarmi davanti a tutta la mia famiglia, è stato bellissimo”, aveva raccontato l’artista a Vanity Fair lo scorso maggio, senza svelare che il matrimonio era stato già programmato. La coppia ha scelto di godersi le nozze al riparo da occhi indiscreti alla sola presenza di familiari e amici e le foto del “sì, lo voglio” sono state pubblicate sui social solo il giorno successivo prima dal fratello della cantante, il rapper Thasup, al secolo Davide Mattei, poi dalla coppia con grande sorpresa dei fan di Mara Sattei.

La storia nata sul palco

L’amore tra Mara Sattei e Alessandro Donadei è nato grazie alla musica: lui era il chitarrista e produttore di uno dei suoi primi tour. Complice la vicinanza e il tempo trascorso tra concerti e festival il rapporto professionale si è trasformato in amore. “Sono stata io a fare il primo passo”, aveva svelato Mara sulle pagine di Chi alla vigilia del suo esordio a Sanremo lo scorso febbraio: “Non so dove abbia trovato il coraggio, però, un giorno mi sono dichiarata e gli ho detto tutto quello che pensavo! Non ci siamo più lasciati”. L’inizio della loro storia è raccontato proprio nel brano che l’artista ha portato all’ultimo Festival: “’Le cose che non sai di me’ è completamente autobiografico. L’ho Dedicato al mio compagno e racconta proprio l’inizio della nostra storia: nata sul palco,perché lui era il chitarrista del mio tour. ‘Le cose che non sai di me’ parla di noi, delle cose che non sapevamo l’uno all’altra, dei cieli di Roma, le prime fragilità, dei viaggi perché facevo Roma-Milano, e descrivo proprio quello che si vedeva dalla finestra di casa sua: i tetti di Trastevere”. Un amore nato sul palco e arrivato, lontano dai riflettori, fino al giorno del “sì”.