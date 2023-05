“Messaggio sbagliato”. La lezione dell'11enne alla Ferragni seminuda

Ogni volta che Chiara Ferragni ha bisogno di aumentare l'engagement e i numeri della sua presenza social pubblica una foto destinata a destare polemica. Solitamente sono foto senza veli, che le garantiscono un buon bacino di like, che il più delle volte lei spaccia come scatti artisti di body-positive o per l'affermazione della propria libertà di essere e di sentirsi bene col suo corpo. Ma dopo anni in cui si segue questo schema, anche il meno espero di social network sa che si tratta di ammantare con i soliti messaggi di finta rilevanza e utilità sociale quella che, dopo tutto, è una semplice foto di un nudo.

Peccato che chiunque cerchi di far notare questo venga travolto dalle shitstorm dell'aggressivo fanclub di Chiara Ferragni, composto solitamente da soggetti di sesso femminile tra i 10 e i 50 anni, che vedono in lei una sorta di eroina, un esempio di affermazione della lotta femminile. Completamente offuscate dall'idolatria dell'iconografia di Chiara Ferragni, attaccano chiunque osi solamente muovere una critica alla loro beniamina, o cerchi di creare un dibattito non beatificante. A rompere questo sistema ci ha pensato una ragazzina di 11 anni, una campionessa in erba di equitazione, che con tutto il candore e la sincerità che solo a quell'età si possono avere, ha dato una vera e propria lezione al suo idolo.

" Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare, compro tante cose tue: quaderni, costumi da bagno, vestiti. Mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari danno messaggi sbagliati non c è un senso a questa foto ", scrive la ragazzina che si dimostra essere una vera fan della metà del Ferragnez, che però sta sviluppando un senso critico, che manca alle persone più adulte.

" Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette. Ho una bella mamma, ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo. Penserei che mi devo vergognare del suo comportamento, non ne sarei per niente fiera. So che non leggerai le parole di una ragazzina, però la Vitto avrà la mia età tra non tantissimi anni e queste sono foto che restano per sempre su internet. Non penso sia qualcosa di cui andare fieri. Scusa ma questo è il mio pensiero ", conclude la baby amazzone. È sbagliato dire che dovrebbe vergognarsi se sua madre pubblicasse un'immagine simile, forse intendeva che sarebbe in imbarazzo: ma a 11 anni ha spiegato come nessun adulto potrebbe mai fare quali potrebbero essere le conseguenze in un futuro non troppo distante.

Giulia, questo il suo nome, è poco più grande rispetto a suo figlio Leone e potrebbe essere figlia dell'influencer. Anche per questo motivo le sue parole pesano come macigni nell'equilibrio social di Chiara Ferragni, che difficilmente le risponderà, sia perché solitamente non si cura troppo di quanto le viene scritto nei commenti. Sia perché è difficile per lei trovare argomenti validi per difendere il suo comportamento davanti alle obiezioni intelligenti di una ragazzina di 11 anni.