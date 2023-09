"Indagine per reati sessuali": stretta dei giudici contro Russell Brand

Potrebbero essere molte di più le donne che hanno subìto abusi e violenze sessuali da parte dell'attore Russell Brand. È ciò che teme la polizia metropolitana di Londra che, nelle scorse ore, ha formalmente aperto un'indagine per reati sessuali sul comico britannico Russell Brand. L'attore è indagato a seguito delle numerose denunce di reati sessuali a suo carico, abusi che Brand avrebbe commesso a Londra e in altre parti della Gran Bretagna nel periodo compreso tra il 2006 e il 2013.

Le accuse e l'indagine

Attualmente sono quattro le donne che accusano l'attore e scrittore inglese. Tutte parlano di stupro, aggressioni sessuali e abusi emotivi perpetrati negli anni in cui Russell Brand stava diventando una stella della tv inglese. A fare emergere le violenze a sfondo sessuale, dopo anni di silenzio, è stata un'inchiesta realizzata del Times, del Sunday Times e dell'emittente Channel 4 e resa pubblica il 16 settembre scorso. Nelle interviste raccolte dai quotidiani e dall'emittente televisiva tutte e quattro le accusatrici di Brand lo incolpano di violenze psicologiche, sessuali e abusi di vario tipo. Per questo la polizia inglese ha deciso di aprire un'indagine e accertare la veridicità dei fatti e capire se ci sono altre donne, che sono state vittime dell'uomo.

L'appello di Scotland Yard: "Denunciate"

Il timore della polizia di Londra, infatti, è che ci siano altre donne rimaste in silenzio per timore o vergogna, per questo Scotland Yard le ha incoraggiate a farsi avanti e a denunciare il comico: " Continuiamo a incoraggiare chiunque creda di essere stato vittima di un reato sessuale, non importa quanto tempo fa, a contattarci ". Un appello che sembra avere funzionato, visto che negli scorsi giorni - come riferito dalle autorità locali - un'altra donna, la cui identità è rimasta celata - si è fatta avanti per accusarlo di molestie. In quest'ultimo caso si tratterebbe di violenze risalenti al 2008, periodo nel quale l'attore fu licenziato dalla Bbc per uno scherzo telefonico volgare ai danni del popolare attore inglese Andrew Sachs.

Paramount+ cancella Russell Brand

Sebbene l'attore abbia rigettato ogni accusa in un lungo messaggio affidato a Youtube e social network, la sua carriera ha subìto una forte battuta d'arresto. Vista lo scandalo scoppiato attorno al comico, Paramount+ ha deciso di rimuovere il suo speciale di cabaret "Live in New York City" e non sono escluse altre azioni simili di censura da parte di emittenti e produzioni vicine a Brand.