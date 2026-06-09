Ucciso a coltellate Talay Riley: chi era il cantautore britannico morto a solo 35 anni

L’autore di testi di Dua Lipa, Britney Spears, HER altri artisti, il cantautore Talay Riley, è morto a 35 anni dopo un accoltellamento subìto nell’area est di Londra. Secondo una dichiarazione della polizia londinese, Riley (vero nome Mark "Yinka" Orabiyi) è stato trovato in un giardino con ferite da arma da taglio intorno alle 9 del mattino di venerdì 5 giugno.

Le indagini sull’omicidio

Fino a questo momento, la polizia inglese ha fermato tre persone: una liberata su cauzione, le altre due sono state rilasciate senza ulteriori provvedimenti. Un detective della polizia metropolitana di Londra ha dichiarato che le indagini "proseguono a ritmo serrato" e ha invitato chiunque si trovasse nella zona o avesse filmati di videosorveglianza a farsi avanti con informazioni utili.

La nota della famiglia

In una dichiarazione condivisa su Instagram , la famiglia e la manager di Riley, Cleo Amedume, hanno confermato la sua morte. "Talay sarà ricordato con affetto da coloro che lo conoscevano pubblicamente per il suo incredibile talento come cantautore e artista vincitore di un Grammy Award e con diversi dischi di platino all'attivo. Per coloro che lo conoscevano e gli volevano bene personalmente, ciò che mancherà di più saranno il suo umorismo, il suo spirito generoso e la sua inconfondibile presenza”, hanno scritto.

Chi era Riley

Nato a Londra il 10 luglio 1990, Talay Riley si è via via affermato nel mondo musicale come autore e compositore. Tra i più importanti successi di Riley come autore si ricorda il singolo del 2016 di Dua Lipa "Last Dance", "Young Dumb & Broke" di Khalid e "Lights On" di HER. Il suo lavoro su quest'ultimo brano gli è valso un Grammy quando la canzone è apparsa nell'album omonimo di HER del 2017, che ha vinto il premio come miglior album R&B alla 61esima edizione dei Grammy. Riley ha anche contribuito a "Who's Laughing Now" di Jessie J, "Clumsy" di Britney Spears, "If It Ain't Love" di Jason Derulo e "Levels" di Nick Jonas.

Negli anni precedenti, parliamo del 2009, Riley si era affermato anche come autore e interprete nel 2009 grazie alla sua collaborazione con il rapper grime Chip. Riley ha co-scritto e partecipato a diverse canzoni dell'album di debutto di Chip, “I Am Chipmunk”, tra cui "Look for Me" che ha raggiunto la settima posizione nella classifica dei singoli del Regno Unito. Riley ha ottenuto anche il successo on "Make You Mine", brano presente nel suo mixtape del 2011, “Going to California”.

Anche dopo essersi affermato come cantautore, Riley ha continuato a pubblicare la sua musica facendo uscire brani online e, a giudicare dai recenti post sui social media , sembrava si stesse preparando per l'uscita di un nuovo album.

Nel 2024 ha contribuito all'album di Paloma Faith “The Glorification of Sadness”, “In the Blue Light di Kelela del 2025” e al recente