Pina's Restaurant sotto inchiesta per un'accusa di sfruttamento

How many? Two persons? Three persons? Come! Come!

Piazza Duomo, alle spalle della cattedrale, all'angolo con corso Vittorio Emanuele. La scena è la solita di tanti locali accalappiaturisti del centro cittadino: menu fotografici in vista, e camerieri che cercano di placcare gli stranieri di passaggio. Il Pina's Restaurant ha sei vetrine e trenta tavoli in una posizione invidiabile. Ma secondo la Procura della Repubblica tra quei tavolini si consumava una delle tante storie di sfruttamento che ormai affollano le cronache giudiziarie. Nel registro degli indagati è finita la signora che dà il nome al locale: Pina (ovvero Giuseppa) Tocci, titolare della società Shelter e dei muri del Restaurant. Il pm Luigi Luzi, riferisce ieri l'agenzia La Presse, la accusa di avere approfittato dello "stato di bisogno" di almeno tre lavoratori "stranieri, soli, e appena trasferitisi sul territorio italiano" da impiegare in condizioni di "sfruttamento" all'interno del bar.

"La signora ha da fare, non ha niente da dire, e io le consiglio di stare ben attento a quello che scrive" dice il caposala al cronista del Giornale. Ma è vero che la signora è la cugina di un killer di mafia? Quel Giorgio Tocci che da poliziotto divenne gangster e quando lo arrestarono si pentì immediatamente? "Stia ben attento a quello che scrive". Niente di grave, d'altronde le colpe degli assassini non ricadono sui cugini, e la signora Tocci è incensurata, una volta venne indagata per riciclaggio dopo che le avevano trovato in casa un milione e mezzo di euro, ma venne prosciolta. Il suo benessere è frutto del duro lavoro, come dimostra anche la solidità imprenditoriale del Pina's Restaurant. In una zona della città dove gli esercizi commerciali sono praticamente tutti in affitto, e a canoni spettacolari, il locale di piazza Duomo 20 appartiene quasi per intero alla Shelter che lo comprato anni fa, a cifra che non è nota ma che si può immaginare rilevante. Solo una piccola parte, quella a destra del passaggio che porta verso via Pattari, appartiene a una grande istituzione milanese, la Veneranda Fabbrica del Duomo, di cui la signora Tocci è affittuaria. Ma l'inchiesta della Procura potrebbe avere conseguenze negative sul contratto: ieri la "Veneranda" fa sapere che monitora l'evoluzione della vicenda anche in relazione al proprio codice etico.

A difesa del Pina's va detto che le accuse mosse dalla Procura riguardano fatti remoti: lo sfruttamento dei camerieri immigrati si sarebbe

protratto sino al 2019. L'avviso di conclusione delle indagini porta la data del 2022: ma per quattro anni è rimasto fermo nei cassetti della Procura. Se e quando si arriverà al processo, sarà probabilmente tutto prescritto.