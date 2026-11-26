Si è svolta questa mattina a Roma, al Club House di Piazza Montecitorio, la conferenza stampa “Legge sulla concorrenza e tutela del sistema sanitario e sociosanitario privato accreditato”, promossa congiuntamente dalle 34 organizzazioni nazionali e territoriali della sanità privata accreditata e del comparto sociosanitario, elencate in calce. Al termine dell’incontro, le 34 organizzazioni hanno confermato lo stato di agitazione e rivolto un appello congiunto a Governo e Parlamento affinché correggano la disciplina introdotta nel 2022.

Almeno 17mila strutture sanitarie e sociosanitarie, 150mila posti letto ospedalieri e residenziali e oltre 150 milioni di prestazioni erogate ogni anno, pari a più di 410mila al giorno: è la dimensione della rete rappresentata, secondo le stime associative. Un sistema che garantisce cure e assistenza per conto del Servizio sanitario nazionale e che, hanno avvertito le organizzazioni, rischia di essere indebolito da procedure competitive non adeguate alle specificità della sanità.

«La sanità privata accreditata è parte integrante del Servizio sanitario nazionale. Assiste anziani, persone con disabilità e pazienti cronici e assicura servizi diagnostici, riabilitativi, residenziali e ospedalieri. Indebolire questa rete significa indebolire il servizio pubblico, ridurre l’accesso alle cure e aggravare le liste d’attesa», hanno dichiarato congiuntamente le organizzazioni promotrici.

Il paradosso della concorrenza e la Bolkestein

Nel corso della conferenza è stata contestata la disciplina introdotta dalla legge n. 118 del 2022, che prevede procedure periodiche di selezione delle strutture private accreditate con cui stipulare gli accordi per l’erogazione delle prestazioni a carico del SSN.

Le associazioni hanno richiamato l’articolo 2 della direttiva europea 2006/123/CE, nota come direttiva Bolkestein, che esclude espressamente dal proprio ambito i servizi sanitari, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata e dalle modalità di organizzazione e finanziamento. Le gare periodiche applicate agli erogatori accreditati derivano quindi da una scelta legislativa nazionale, successivamente inserita nel percorso di attuazione del PNRR, e non da un obbligo imposto dalla direttiva europea.

Secondo il fronte associativo, criteri fondati prevalentemente su dimensioni, volumi produttivi e capacità economico-finanziaria rischiano di favorire fondi d’investimento e grandi concentrazioni societarie, penalizzando le piccole e medie imprese italiane, le cooperative sociali e gli enti non profit.

«Il paradosso è che una normativa nata per favorire la concorrenza rischia di produrre l’effetto opposto: meno operatori, una crescente concentrazione dell’offerta nelle mani di pochi grandi gruppi e una progressiva desertificazione sanitaria dei territori meno remunerativi. A pagarne il prezzo sarebbero innanzitutto i cittadini, soprattutto nelle aree interne, montane e periferiche».

Occupazione e continuità delle cure

Chiusure e accorpamenti potrebbero tradursi nella perdita di posti di lavoro, nel trasferimento del personale verso sedi distanti e nella disgregazione di équipe assistenziali consolidate. Le associazioni hanno sottolineato che la tutela dell’occupazione non può esaurirsi nella conservazione del numero complessivo dei posti, ma deve comprendere la loro distribuzione territoriale, le condizioni di impiego e la continuità dei rapporti professionali con i pazienti.

Dalla conferenza è partita anche la proposta di aprire un confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori per individuare garanzie condivise su occupazione, condizioni di lavoro, stabilità delle équipe e continuità assistenziale.

Le organizzazioni hanno inoltre richiamato il tema degli investimenti e della bancabilità. Accordi di durata limitata e non coerenti con i tempi pluriennali necessari ad ammortizzare tecnologie, strutture e formazione rischiano di rinviare o bloccare nuovi investimenti. L’incertezza sui flussi contrattuali futuri può anche ridurre l’accesso al credito e aumentarne il costo, indebolendo proprio la capacità delle imprese di innovare e migliorare la qualità delle cure.

Le richieste presentate alle istituzioni

Le 34 organizzazioni hanno chiesto a Governo e Parlamento di superare il meccanismo generalizzato delle selezioni periodiche e di garantire la continuità degli accordi con le strutture che conservano i requisiti di accreditamento, superano le verifiche e rispettano gli obblighi contrattuali e gli standard di qualità, appropriatezza e sicurezza.

Le nuove procedure di selezione dovrebbero essere utilizzate per rispondere a ulteriori fabbisogni assistenziali individuati dalla programmazione sanitaria o per riassegnare prestazioni e volumi resi disponibili dalla cessazione dell’attività, dalla revoca o dal mancato rinnovo dell’accreditamento per accertata perdita dei requisiti.

A guidare la scelta degli erogatori, hanno sostenuto le associazioni, devono essere la qualità delle prestazioni, gli esiti clinico-assistenziali, la sicurezza dei pazienti, l’adeguatezza delle risorse professionali e il radicamento territoriale, non la dimensione o la forza finanziaria degli operatori.

Gli emendamenti presenti nella bozza del fascicolo

La proposta sostenuta dalle associazioni trova riscontro negli emendamenti 13.07, sottoscritto da Ciancitto e Varchi, e 13.08, sottoscritto da Mulè e Squeri, riportati con testo identico nella bozza del fascicolo del Ddl Concorrenza. Le proposte ridefiniscono i criteri di selezione e prevedono la continuità degli accordi per gli operatori che mantengono requisiti e standard, limitando le nuove procedure ai nuovi fabbisogni o alle prestazioni effettivamente disponibili.

L’emendamento 13.09, sottoscritto da Mulè e Squeri, interviene invece sui criteri premiali, valorizzando qualità, accessibilità, radicamento territoriale, esiti clinico-assistenziali e investimenti utili alle cure, senza attribuire un vantaggio automatico alla dimensione dell’operatore.

«Non chiediamo privilegi, rinnovi automatici o deroghe ai controlli. Chiediamo regole che premino la qualità delle cure e la capacità di rispondere ai bisogni dei territori, non la forza finanziaria degli operatori. Governo e Parlamento intervengano prima che si producano danni difficilmente reversibili per il sistema sanitario e sociosanitario».

In assenza di risposte concrete, il fronte interassociativo si è riservato di promuovere ulteriori iniziative di mobilitazione e sensibilizzazione istituzionale su tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto dei diritti dei pazienti e della continuità delle cure.

Organizzazioni promotrici e sottoscrittrici

Il comunicato è sottoscritto dalle seguenti 34 organizzazioni nazionali e territoriali:

1. CONF SALUTE Healthcare Nazionale

2. UNEBA Nazionale

3. ACOP Nazionale

4. Conf Salute Confcommercio Salute Sanità e Cura Nazionale

5. Federazione Sanità della Confederazione ASSO Nazionale

6. FEDER SBV Nazionale

7. UAP – Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata

8. FENASCOP Nazionale

9. CONFSALUTE ACOP

10. ARIS Nazionale

11. ANFAS Nazionale

12. URIPA Nazionale

13. AGCI Nazionale

14. ANSDIPP Nazionale

15. CONF SALUTE Healthcare Sicilia

16. Unindustria Sanità Lazio

17. AIOP Sicilia

18. AIOP Puglia

19. AIOP Calabria

20. AIOP Abruzzo

21. Comparto regionale sociosanitario di Confindustria Sicilia

22. ACOP Sicilia

23. Confindustria Puglia

24. Confindustria Sanità Sardegna

25. Confindustria Medio Adriatico Sezione Sanità

26. Confindustria Sanità Marche

27. Confindustria Sanità Campania

28. Confindustria Calabria

29. CIMEST Sicilia

30. AGCI Sicilia

31. URIPA Veneto

32. SAMOT ETS

33. Confindustria Sezione Sanità Catania

34. Confederazione CIFA Trapani