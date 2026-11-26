“Il disagio abitativo rappresenta oggi una delle principali emergenze sociali del Paese: in Italia sono circa 3 milioni le persone che, pur vivendo in una casa in affitto, faticano a sostenerne il costo, con un canone che arriva ad assorbire il 40% del reddito da lavoro. Si tratta di un problema di reddito insufficiente a fronte di affitti troppo cari, che colpisce soprattutto le grandi città del Nord e del Centro e coinvolge anche famiglie con un lavoro stabile e un reddito dignitoso, non più in grado di far fronte a tutte le spese della vita quotidiana. Il Piano Casa varato dal Governo va nella giusta direzione, perché il recupero di numerosi immobili da ristrutturare, rigenerare e, dove necessario, ricostruire darà risposte concrete a una parte di queste difficoltà, ma per sostenere davvero le famiglie più fragili occorre rafforzare la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Accanto all’edilizia convenzionata e a quella residenziale pubblica serve un grande patto sociale tra Comuni, sindacati e associazioni degli inquilini, capace di costruire percorsi condivisi di moderazione degli affitti a partire dai territori, dove il problema si manifesta e dove è possibile individuare le soluzioni più efficaci, con scelte coraggiose e nella consapevolezza che la casa è un diritto di ogni famiglia e la condizione per costruire in autonomia la propria vita. È lo stesso metodo, fondato sul confronto e sulla responsabilità anziché sulla contrapposizione, che deve guidare le relazioni sociali in una fase delicata come questa: l’ultimo sciopero generale della CGIL contro la manovra, proclamato ancor prima che la legge di bilancio fosse presentata, si è rivelato preventivo e pretestuoso, con un’adesione che non è andata oltre il 12% dei lavoratori, a conferma che problemi concreti come il caro affitti si affrontano sedendosi attorno a un tavolo e utilizzando bene tutti gli strumenti a disposizione”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in occasione dell’Assemblea nazionale ANCI 2026.