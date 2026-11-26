Impegno Lo stand di Cassa depositi e prestiti all'Assemblea dell'Anci a Verona, dove in questi giorni si svolgono incontri istituzionali e di business

Oltre 4 miliardi di euro impegnati a favore di circa 2mila Comuni, che hanno messo in moto sul territorio investimenti per più di 9 miliardi. È il bilancio degli ultimi tre anni, da metà 2023 a metà 2026, che Cassa depositi e prestiti porta all’Assemblea dell’Anci a Verona, dove i sindaci si confrontano in questi giorni con i loro partner istituzionali e finanziari. Un risultato ottenuto anche mobilitando risorse dei fondi europei e che la Cassa, presente all’assise con il presidente e l’amministratore delegato, legge non soltanto in chiave finanziaria, ma guardando alle ricadute di lungo periodo sulle comunità locali. In altre parole, per ogni euro messo a disposizione dalla Cassa se ne sono attivati sul territorio più di due, grazie alla capacità di far convergere sui progetti risorse di diversa provenienza.

Il legame tra Cdp e i municipi è antico quanto l’istituto, nato oltre 175 anni fa, ma nel tempo ha cambiato natura. Accanto al credito tradizionale è cresciuta un’attività di assistenza tecnica che accompagna le amministrazioni lungo tutto il percorso dei progetti, dagli asili nido nei piccoli centri fino alle nuove forme dell’abitare come il senior housing. Un sostegno che si traduce in infrastrutture sostenibili e servizi per la vita quotidiana delle famiglie, in una fase in cui per molti enti locali la sfida non è soltanto trovare le risorse, ma riuscire a trasformarle in opere concrete.

È su questo punto che insiste il presidente Giovanni Gorno Tempini. «Il ruolo svolto da Cassa depositi e prestiti per le municipalità è fondamentale», spiega, «non solo per l’attività tradizionale di finanziamento ma anche per l’accompagnamento nell’identificazione, nella programmazione, nell’esecuzione di progettualità». Il finanziamento, in sostanza, da solo non basta se manca la capacità di costruire un progetto e di portarlo a termine. Un lavoro che passa innanzitutto dalle persone. «Le competenze dei colleghi e delle colleghe di Cassa vengono impegnate quotidianamente nei Comuni di tutta Italia», sottolinea il presidente, con l’obiettivo «di massimizzare l’efficacia delle risorse a disposizione e innescare meccanismi di spesa virtuosi a vantaggio delle comunità locali e dell’intero Paese».

L’amministratore delegato Dario Scannapieco allarga invece lo sguardo ai grandi cambiamenti che stanno ridisegnando il Paese e le sue comunità. «Le profonde trasformazioni che interessano i territori, a partire dai cambiamenti demografici», afferma, «richiedono una capacità d’intervento condivisa». In coerenza con la sua missione, prosegue l’Ad, Cdp «intende continuare ad affiancare i Comuni nell’affrontare queste sfide, contribuendo a delinearne il futuro attraverso modelli di sviluppo sostenibili e innovativi». Una vicinanza che, nelle parole di Scannapieco, «si traduce anche in una presenza capillare sul territorio, con una rete di 28 tra uffici e spazi dedicati, articolata in sei hub macroregionali, tra cui quello di Verona, città che ospita l’Assemblea Anci».

La sfida posta dai trend demografici è il filo conduttore che lega molti interventi sostenuti dalla Cassa. Da una parte ci sono i servizi per la prima infanzia, a cominciare dagli asili nido anche nei centri più piccoli; dall’altra le soluzioni abitative per una popolazione che invecchia, come gli alloggi per anziani autosufficienti. In mezzo, la riqualificazione degli edifici pubblici e la rigenerazione dei quartieri, dove la Cassa interviene anche come advisor, oltre che come finanziatore, pure nell’ambito dei programmi europei. Progetti spesso di dimensioni contenute, distribuiti dal Nord al Sud, che raccontano un modo di lavorare basato sul confronto con le amministrazioni prima ancora che sui prestiti. Ed è con questo approccio, più che con i soli numeri, che Cdp si presenta ai sindaci riuniti a Verona per il loro appuntamento annuale.