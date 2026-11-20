Raccolti compromessi a causa del clima «impazzito» e zero risposte dal Comune alle loro richieste. L’11 novembre con San Martino si è chiusa tradizionalmente l’annata agraria e il Consorzio Agricolo Milanese (Dam) traccia un bilancio 2026 «pesante, profondamente negativo». Ci si scorda spesso che Milano è la seconda città agricola d’Italia. Le imprese, riferisce l’associazione, «hanno pagato il prezzo di una stagione climatica critica, aggravata da un persistente isolamento istituzionale. L’assessorato comunale competente non ha infatti messo in campo alcuna programmazione preventiva e strutturale, né sembra averne pianificate per il futuro». Si riferiscono alla vicesindaco Anna Scavuzzo che ha la delega alla Food Policy, e si candida alle primarie del Pd per il dopo Sala. I dati dell’Osservatorio Coldiretti restituiscono un quadro severo per il comparto lombardo e milanese. L’estate 2026 è stata la più calda degli ultimi 75 anni, con temperature medie superiori di 3,1 gradi rispetto ai valori storici. Le rese del riso sono calate tra il 20% e il 30%, mentre per il mais le perdite hanno toccato il 50% nelle aree più colpite, con gravi ripercussioni anche sull’approvvigionamento dei foraggi. A questo si aggiunge il caro-costi: i fertilizzanti hanno superato gli 800 euro a tonnellata, mentre i rincari di energia e gasolio agricolo hanno ulteriormente eroso i margini delle aziende.

Clima e materie prime, tuttavia, «non bastano a spiegare la crisi». Il Distretto denuncia «da tempo» criticità gestionali a livello locale. Dalle penalizzazioni a carico della filiera corta e dei produttori di prossimità, fino all’urgenza di rivedere gli schemi contrattuali di affittanza agraria. Questi ultimi risultano «incoerenti sia con le delibere comunali vigenti, sia con la sostenibilità degli investimenti necessari allo sviluppo delle attività». Da mesi inoltre il Dam e le sue imprese «non ricevono alcun riscontro alle istanze. Restano senza risposta gli interrogativi su come il Comune intenda progettare la Milano rurale del 2050 in termini di resilienza idrica, tutela del suolo, redditività d’impresa e utilizzo dei fondi europei. È doveroso ricordare alla giunta che le 36 aziende del Distretto lavorano 1.700 dei 1.900 ettari coltivati a Milano, quasi il 90%, e garantiscono la manutenzione del reticolo idrico, la biodiversità, il paesaggio e la produzione di cibo sano». Un ruolo «così rilevante richiede una strategia di lungo periodo, capace di tradurre le istanze del settore in politiche efficaci. Chiediamo un tavolo di confronto stabile: governare l’agricoltura senza conoscere ciò che accade nei campi significa lasciare Milano senza una visione per il suo futuro».