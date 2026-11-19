La manovra entra nel vivo e il governo prepara il confronto decisivo sulle modifiche alla legge di bilancio. Questa sera è in programma un nuovo vertice di maggioranza, al quale parteciperà anche Giorgia Meloni, di rientro da Berlino dopo la riunione della Coalizione dei Volenterosi. La presidente del Consiglio si collegherà in videoconferenza con gli altri leader del centrodestra per fare il punto sui correttivi da apportare al testo durante l’esame parlamentare. Sul tavolo le richieste dei partiti della coalizione, le coperture economiche e la necessità di trovare una sintesi prima di entrare nella fase più delicata dell’iter.

In attesa del vertice, rilancia uno dei capitoli centrali della legge di bilancio per il 2027: il sostegno alle donne che lavorano e alle famiglie. Lo fa con un nuovo video pubblicato sui social, nel quale illustra gli interventi destinati alla maternità e alla conciliazione tra vita professionale e familiare. “Nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra essere madre e lavorare”, sottolinea Meloni, rivendicando una serie di misure che vanno dal rafforzamento del bonus mamme all’ampliamento dei congedi parentali.

La novità principale riguarda proprio il bonus destinato alle madri lavoratrici, che salirà a 100 euro al mese, diventando permanente e raggiungendo così un massimo di 1.200 euro annui. Il contributo sarà esentasse e non inciderà sul calcolo dell’Isee. Potranno beneficiarne le lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40 mila euro all’anno. Per chi ha due figli il sostegno sarà riconosciuto fino al compimento dei dieci anni del secondo, mentre per le madri con almeno tre figli il limite salirà ai 18 anni del più piccolo.

Si rafforzano anche i congedi parentali. I mesi retribuiti all’80% passeranno dagli attuali tre a quattro per tutti, diventeranno cinque per il secondo figlio e sei dal terzo in poi. Per i genitori lavoratori autonomi è inoltre previsto un contributo fino a 500 euro mensili, utilizzabile per un massimo di tre mesi per pagare l’asilo nido o una baby-sitter, in alternativa all’indennità di congedo parentale. Alle famiglie con almeno quattro figli, di cui uno minorenne, sarà invece riconosciuto un rimborso fino a 385 euro annui per il bollo di un’automobile da sei a nove posti, con potenza non superiore a 133 kilowatt. “Sostenere la maternità significa difendere la libertà delle donne e investire nel futuro dell’Italia”, ribadisce il presidente del Consiglio.

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Il pacchetto per la famiglia si inserisce in una manovra da circa 26 miliardi di euro per il 2027, che comprende interventi sul fisco, sul lavoro, sulla sanità e sulle pensioni. Sul fronte delle tasse è prevista l’estensione dello scaglione Irpef al 33% dai 50 mila ai 55 mila euro di reddito, con un risparmio massimo di 500 euro annui. Per i lavoratori under 30 arriva invece una tassazione agevolata all’1% sugli incrementi retributivi, entro un limite di 2.500 euro. Per gli autonomi sale da 85 mila a 100 mila euro la soglia di accesso al regime forfettario. Previsti anche il cosiddetto salvadanaio per i nuovi nati, alimentato da un contributo pubblico, e la proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Sul versante sanitario sono stanziate risorse aggiuntive per 3,4 miliardi rispetto al 2026, mentre per gli over 75 con determinati requisiti reddituali è previsto un voucher da 300 euro per le spese sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale.

Resta però aperta la partita delle modifiche parlamentari. Alla Camera sono stati presentati circa 6.600 emendamenti. Tra i nodi ancora da sciogliere i crediti residui del Superbonus, la sanità e le pensioni. Il confronto di questa sera servirà dunque a individuare gli interventi prioritari e soprattutto le relative coperture. Con un vincolo preciso: correggere la manovra senza compromettere gli equilibri dei conti pubblici.