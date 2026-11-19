«Piero De Luca dovrebbe evitare di riscrivere la storia della ZES e, soprattutto, di attribuire al Pd la paternità di politiche economiche che appartengono da sempre alla cultura liberale di Forza Italia. La semplificazione amministrativa, la riduzione della burocrazia, la libertà d’impresa e gli incentivi agli investimenti non sono scoperte dell’ultima ora dell’opposizione: sono battaglie che il movimento fondato da Silvio Berlusconi porta avanti da trent’anni e che Antonio Tajani e il governo hanno tradotto in realtà». Lo afferma Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito, replicando alle dichiarazioni di Piero De Luca sulla ZES. «Il Pd fa propaganda sostenendo di aver proposto quelle stesse idee che Forza Italia ha pensato da tempo e realizzate con questo governo. Continuino a stare in minoranza che noi continuiamo a realizzare soluzioni concrete per competitività e crescita. La ZES unica - sottolinea - è stata una scelta precisa del governo e della maggioranza, pensata per dare al Mezzogiorno uno strumento concreto di attrazione degli investimenti e di semplificazione. Oggi il governo propone di estendere quel modello al Centro-Nord perché ha dimostrato di essere utile così come proposto da subito da Antonio Tajani e Forza Italia. Chiamarla “inversione a U” significa semplicemente non voler riconoscere la realtà». «C’è poi un aspetto ancora più curioso - aggiunge il deputato azzurro -. Il centrosinistra sembra essersi accorto improvvisamente che meno burocrazia e più libertà per le imprese sono una buona cosa. Noi lo diciamo da sempre. E non soltanto sulla ZES: abbiamo portato la detassazione al 5% degli aumenti contrattuali, detassato gli straordinari e il welfare aziendale, reso strutturale il taglio del cuneo fiscale e ridotto l’iperf al 33% per i redditi fino 55 mila euro a favore del ceto medio. Questi sono i fatti, come la patrimoniale e il reddito di cittadinanza sono le loro vere idee, che rimarranno nella storia e nel programma del Partito democratico e del campo largo».