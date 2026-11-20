Il problema riguarda già 600 aziende. Per alcune sono i prezzi delle materie prime a mettere in difficoltà la produzione, per altre comincia a diventare complicato anche reperire i materiali per lavorare. È quanto emerge dalla rilevazione presentata da Assolombarda nel primo «Forum delle Materie Prime». Un appuntamento per istituzioni e rappresentanti del mondo economico. A raccontare le difficoltà, il presidente di Assolombarda Alvise Biffi con lo studio ha coinvolto 1.200 imprese associate: 600 hanno risposto segnalando problemi legati ai costi e una su tre anche difficoltà negli approvvigionamenti. Per cercare una soluzione, Assolombarda si è già mossa sul fronte internazionale, avviando contatti con il Canada per assicurare alle aziende un canale preferenziale di fornitura e condizioni economiche più convenienti. Proprio durante l’incontro milanese è arrivato l’annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: l’Italia, insieme ai Paesi Bassi, ospiterà il primo sito pilota europeo per lo stoccaggio strategico delle materie prime critiche. La struttura sorgerà a Porto Marghera e dovrà garantire riserve di materiali alle imprese in caso di crisi internazionali. Una rete che potrebbe coinvolgere anche Trieste, Ravenna, Verona e la miniera Tassullo. Ma per gli industriali riuniti a Milano, c’è anche un altro ostacolo da superare: la burocrazia. Biffi ha ricordato che i costi degli adempimenti amministrativi possono arrivare a pesare fino al 4% del fatturato. Da qui l’importanza dell’annuncio di Urso sull’emendamento alla manovra che estenderà alle regioni del Nord le procedure semplificate della Zes Unica. Un’apertura accolta positivamente da Biffi: «Felici di usufruirne», mentre il governatore Attilio Fontana ha richiamato la necessità di diversificare i mercati e puntare sul recupero e riciclo dei materiali. Il messaggio è chiaro: per difendere la competitività delle imprese non basta produrre, bisogna anche essere sicuri di avere le materie prime per farlo.